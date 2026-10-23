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Απεβίωσε ο Αντώνης Νεοφύτου, τέως γενικός γραμματέας της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, ο οποίος υπηρέτησε τη συντεχνία για 22 χρόνια από τη συγκεκριμένη θέση. Τον θάνατό του ανακοίνωσε η ΠΕΟ, εκφράζοντας θλίψη για την απώλεια του βετεράνου συνδικαλιστή και συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, στις 2 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τη 1 μ.μ., ενώ η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Καϊμακλίου.

Η ΠΕΟ ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τα έξοδα της κηδείας, ως ένδειξη εκτίμησης και τιμής για την προσφορά του.

Στην ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία αναφέρεται στη μακρόχρονη δράση του Αντώνη Νεοφύτου για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, επισημαίνοντας τη συμβολή του στην καθιέρωση και ενδυνάμωση της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, της συντεχνίας που δραστηριοποιείται στους ημικρατικούς οργανισμούς και στους δήμους.

Ο Αντώνης Νεοφύτου διετέλεσε επίσης μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΠΕΟ, συμβάλλοντας, όπως σημειώνει η ομοσπονδία, στη διαμόρφωση του ρόλου και της φυσιογνωμίας της.

Παρέμεινε ενεργός στις γραμμές της ΠΕΟ και μετά την αφυπηρέτησή του το 2019, προσφέροντας από όποια θέση του ζητήθηκε. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη τον Αντώνη μας που συνέδεσε την ζωή του με τους ανθρώπους της εργασίας, την ΠΕΟ και την ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ και το λαϊκό κίνημα της Κύπρου», αναφέρει η ομοσπονδία, τονίζοντας ότι θα διατηρεί τη μνήμη του και θα τιμά την προσφορά του.