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Όλο και περισσότεροι δοκιμάζουν την τύχη τους στα στοιχήματα και ειδικά στο διαδικτυακό στοίχημα, κάτι που φαίνεται από την αύξηση των κρατικών εισπράξεων από τις σχετικές φορολογίες, τα τέλη και τις εισφορές που καταβάλλουν οι πάροχοι υπηρεσιών στοιχήματος.

Του χρόνου το κράτος αναμένεται να βάλει στα ταμεία του έσοδα €53 εκατ. από τη φορολογία που καταβάλλουν οι αδειούχοι αποδέκτες στοιχήματος, κλάσης Ά, που είναι το επίγειο στοίχημα, δηλαδή το στοίχημα που προσφέρονται από τα πρακτορεία στοιχήματος αλλά και της κλάσης Β, που είναι το διαδικτυακό στοίχημα.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για το 2027, οι αδειούχοι αποδέκτες στοιχημάτων καταβάλλουν φορολογία 10% επί των καθαρών αποδοχών από το στοίχημα, η οποία υπολογίζεται να φτάσει τα €21 εκατ.

Εξάλλου, ποσό €32 εκατ. αφορά το φόρο στοιχήματος επί των μικτών κερδών της ΟΠΑΠ Κύπρου (Allwyn), με βάση τη νέα σύμβαση. Πάντως, από τα στοιχεία που κατέχει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στα πραγματικά έσοδα από φόρο, καθώς επίσης από το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης που κατέγραψε η αγορά υπηρεσιών στοιχήματος τα τελευταία τρία έτη.

Εκτιμάται πως η αύξηση της στοιχηματικής δραστηριότητας αυξήθηκε κατά 10.5%. Παράλληλα, το κράτος θα εισπράξει και €8.7 εκατ. από το επιβεβλημένο τέλος και το τέλος αδειών, καθώς και €10.5 εκατ. από την εισφορά στοιχηματικής δραστηριότητας. Υπενθυμίζεται πως κάθε χρόνο οι αδειούχοι αποδέκτες στοιχημάτων καταβάλλουν στην Αρχή 5% εισφορά επί των καθαρών αποδοχών, από το οποίο το 4% παραχωρείται στον ΚΟΑ και 1% για ενίσχυση των μηχανισμών και προγραμμάτων προστασίας των νεαρών και παθολογικών παικτών.

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών

Στο μεταξύ, από του χρόνου η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων θα επιστρατεύσει και την τεχνητή νοημοσύνη για να υλοποιηθούν οι στρατηγικές της επιδιώξεις. Συγκεκριμένα προγραμματίζεται η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών ενώ θα δημιουργηθούν προγράμματα για την ενίσχυση της καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, θα αναπτυχθούν πρότυπα και οδηγοί για τη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών στοιχήματος και τυχερών παιχνιδιών. Αναμένεται ενίσχυση των μέτρων κατά της χειραγώγησης των αγώνων, με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και προγραμματίζονται υπηρεσίες για την περαιτέρω αναβάθμιση της φραγής ιστοσελίδων.

Σύμφωνα με τις επιδιώξεις της Αρχής, προγραμματίζεται η βελτίωση της εποπτείας των αδειούχων οντοτήτων με νέες μεθόδους, καθώς και η διεξαγωγή έκθεσης δέουσας επιμέλειας για την αξιολόγηση των αιτήσεων αποδεκτών και πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών τους πριν από την αδειοδότηση.

Εξειδικευμένη μελέτη

Παράλληλα, το 2027 προγραμματίζονται να διεξαχθούν από την Αρχή εξειδικευμένες έρευνες και μελέτες για την παρακολούθηση της αφοράς τυχερών παιχνιδιών, την αξιολόγηση των συμπεριφορών των παιχτών και την ενίσχυση της εποπτείας.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί μελέτη για την έκταση της παράνομης παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και την παράνομη αγορά στην Κύπρο. Μέσω της μελέτης θα αποκτηθεί για πρώτη φορά σε συστηματική και τεκμηριωμένη βάση, μια αρχική μέτρηση του βαθμού στον οποίο η δραστηριότητα των παικτών κατευθύνεται προς την αδειοδοτημένη αγορά σε σχέση με την παράνομη αγορά.

Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί η έκταση της παράνομης αγοράς, το ποσοστό της διοχέτευσης της παράνομης αγοράς προς τους νόμιμους και αδειοδοτημένους παρόχους αλλά και τους λόγους που οδηγούν τους παίκτες να επιλέγουν την παράνομη αγορά. Θα συνεχιστούν οι ποσοτικές έρευνες που διεξάγει η Αρχή σε παγκύπρια κλίμακα με στόχο την αποτύπωση και παρακολούθηση των αντιλήψεων, στάσεων, γνώσεων και συμπεριφορών του κοινού σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια. Μεταξύ άλλων, θα μελετηθούν η έκθεση του κοινού σε διαφημίσεις και περιεχόμενο που αφορά τυχερά παιχνίδια και οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού όπως π.χ. προβληματικοί παίκτες, άτομα 18-38 ετών, αθλητές, κ.ά. Επίσης θα μελετηθεί η στάση απέναντι στην ασφαλή συμμετοχή και στα εργαλεία προστασίας των παικτών.