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Η εικόνα της κυπριακής οικονομίας το 2026 εκπέμπει μια πρώτη ανάγνωση ευημερίας και σταθερής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (CYSTAT) για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατέγραψαν νέα άνοδο, φτάνοντας τα €2.548, γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσια ονομαστική αύξηση της τάξης του 3,0%. Αν μάλιστα απομονωθεί ο παράγοντας της εποχικότητας —όπως η καταβολή του 13ου μισθού ή οι καλοκαιρινές αυξήσεις στον τουρισμό— οι εποχικά διορθωμένες απολαβές για το ίδιο τρίμηνο αγγίζουν τα €2.663.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή άνοδο σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2020, όταν εν μέσω πανδημίας οι απολαβές βρίσκονταν καθηλωμένες στα €1.970. Μέσα σε μια εξαετία, οι εργαζόμενοι είδαν τα μισθολόγιά τους να αυξάνονται ονομαστικά κατά 35,2%.

Πίσω όμως από την ευημερία των αριθμητικών μέσων όρων κρύβεται μια εντελώς διαφορετική, πραγματικότητα. Η κυπριακή αγορά εργασίας εμφανίζεται πιο διχασμένη από ποτέ, λειτουργώντας με δύο εντελώς διαφορετικές ταχύτητες και βαθαίνοντας τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Μια αναδρομή στα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτει ότι η τελευταία δεκαετία στην Κύπρο (2016–2026) χωρίζεται σε δύο εντελώς διαφορετικές οικονομικές φάσεις: μια πενταετία μισθολογικής στασιμότητας και μια πενταετία απότομης ονομαστικής ανόδου που τροφοδοτήθηκε από τον πληθωρισμό. Συνολικά, ο ετήσιος μέσος μισθός αυξήθηκε κατά περίπου €711, ανεβαίνοντας από τα €1.892 το 2016 στα €2.603 το 2025/2026. Η ονομαστική αυτή ανάπτυξη της Κύπρου είναι δεδομένη, αλλά η δίκαιη κατανομή της παραμένει το μεγάλο ζητούμενο.

Τρία κύρια συμπεράσματα

1. Η ψαλίδα μέσου και διάμεσου μεγαλώνει: Το 2016, η απόσταση ανάμεσα στον μέσο και τον διάμεσο μισθό ήταν €394. Σήμερα, η διαφορά αυτή έχει εκτοξευθεί στα €638. Αυτό αποδεικνύει ότι οι υψηλοί μισθοί (στελέχη, IT, FinTech) αυξήθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό,τι οι μισθοί των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων της αγοράς.

2. Η παγίδα» της αγοραστικής δύναμης: Παρόλο που ο μέσος εργαζόμενος βλέπει ονομαστικά περίπου €700 περισσότερα στο μισθολόγιό του σε σχέση με το 2016, η πραγματική αγοραστική δύναμη δεν έχει σημειώσει την ίδια άνοδο. Η κατακόρυφη αύξηση των ενοικίων και των βασικών αγαθών μετά το 2022 απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αυξήσεων, εκμηδενίζοντας το όποιο πλεόνασμα.

3. Θεσμικές αλλαγές-σταθμοί: Η δεκαετία αυτή σημαδεύτηκε από δύο ιστορικές ρυθμίσεις: την πλήρη θεσμοθέτηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού (που έφτασε τα €1.088 το 2026) και τη σταδιακή αποκατάσταση της ΑΤΑ στο 66,7%. Οι ρυθμίσεις αυτές λειτούργησαν ως δίχτυ προστασίας για τις χαμηλότερες εισοδηματικές κλίμακες.

Στη στατιστική επιστήμη, ο μέσος όρος μπορεί συχνά να λειτουργήσει ως παραπλανητικός δείκτης, καθώς διογκώνεται τεχνητά από μια μειοψηφία εξαιρετικά υψηλά αμειβόμενων στελεχών. Η πραγματική εικόνα για το τι εισπράττει ο μέσος πολίτης αποτυπώνεται στον διάμεσο μισθό, ο οποίος το 2026 κινείται κοντά στα €1.953 μικτά. Η απόκλιση αυτή των €600 περίπου μεταξύ μέσου και διάμεσου μισθού αποδεικνύει ότι οι μισοί εργαζόμενοι στην Κύπρο αμείβονται με λιγότερα από €1.953 τον μήνα. Ακόμα πιο ανησυχητική είναι η κατανομή των εισοδημάτων. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ένας στους τρεις εργαζόμενους στην Κύπρο δεν αγγίζει καν το όριο των €1.500 μικτά τον μήνα. Αντιθέτως, η πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού (41,4%) συμπιέζεται στην ευρεία εισοδηματική κλίμακα μεταξύ €1.500 και €2.999, με έντονη ωστόσο τάση προς το χαμηλότερο άκρο της.