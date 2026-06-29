Η Sharon Stone μίλησε ανοιχτά για το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, αποκαλύπτοντας ότι ο παππούς της σημάδεψε τη ζωή της οικογένειάς της με τη βίαιη και κακοποιητική συμπεριφορά του.

Σε συνέντευξή της στο podcast του Anderson Cooper, η ηθοποιός ανέφερε ότι ο θάνατος του παππού της δεν της προκάλεσε θλίψη, αλλά κυρίως ένα αίσθημα ανακούφισης.

«Κακοποιούσε τη μητέρα μου και έκανε ό,τι μπορούσε για να μας πληγώνει. Δεν ήταν ο παππούς που θα περίμενε κανείς. Ήταν ένας άνθρωπος που προσπαθούσαμε να αποφεύγουμε με κάθε τρόπο», είπε.

Η Stone θυμήθηκε ότι όταν εκείνος πέθανε ήταν μόλις 14 ετών, ενώ η μικρότερη αδελφή της ήταν 11. Όπως εξήγησε, η εμπειρία εκείνης της κηδείας δεν έμοιαζε καθόλου με όσα συνήθως συνοδεύουν μια οικογενειακή απώλεια.

«Είναι πολύ παράξενο όταν η πρώτη σου εμπειρία με τον θάνατο συνοδεύεται από χαρά, ανακούφιση και ένα αίσθημα κενού», ανέφερε.

Η ηθοποιός περιέγραψε επίσης μια στιγμή που έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη της. Η αδελφή της ήθελε να βεβαιωθεί ότι ο παππούς τους είχε πράγματι πεθάνει και της ζήτησε να το επιβεβαιώσει.

«Τον άγγιξα στον ώμο και κατάλαβα ότι όλα είχαν τελειώσει. Νομίζω πως της είπα απλώς “Τελείωσε”», θυμήθηκε.

Η Sharon Stone εξήγησε ότι εκείνη η στιγμή της άφησε ένα αίσθημα κενού, το οποίο όμως συνδεόταν με την ανακούφιση.

«Θα θυμάμαι πάντα αυτό το περίεργο συναίσθημα. Ήταν ένα καλό κενό. Όλα είχαν τελειώσει», είπε.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις δύσκολες εμπειρίες που βίωσε η ίδια και η οικογένειά της όταν ήταν παιδί, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση να μοιραστεί δημόσια την ιστορία της ήταν κοινή με την αδελφή της.

Όπως ανέφερε, η μητέρα τους δυσκολεύτηκε αρχικά να αντιμετωπίσει όσα είχαν συμβεί, όμως με τον χρόνο κατάφερε να επεξεργαστεί το παρελθόν και να δει τα γεγονότα με διαφορετική ματιά.

Στην ίδια συνέντευξη, η Sharon Stone μίλησε και για τη μητέρα της, Dorothy, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025. Περιγράφοντας τις τελευταίες τους στιγμές μαζί, εξήγησε πως κατάλαβε ότι έπρεπε να την αφήσει να φύγει.

«Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να την αφήσω να φύγει με ηρεμία. Έπρεπε να αποδεχτώ ότι είχε έρθει η στιγμή να την αποχαιρετήσω», είπε συγκινημένη.

marieclaire.gr