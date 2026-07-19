Ο Κρίστοφερ Νόλαν έβαλε το καστ της «Οδύσσειας» να παρακολουθήσει τρεις κλασικές ταινίες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα για την ταινία – έπος.

Πριν αρχίσουν τα γυρίσματα της «Οδύσσειας», ο Κρίστοφερ Νόλαν οργάνωσε ειδικές προβολές για τους ηθοποιούς και το συνεργείο, επιλέγοντας τρεις εμβληματικές ταινίες που λειτούργησαν ως βασικές πηγές έμπνευσης.

Η πρακτική αυτή δεν είναι καινούργια για τον Βρετανό σκηνοθέτη, ο οποίος συνηθίζει να προβάλλει ταινίες πριν από κάθε νέα παραγωγή, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν έμμεσα την αισθητική και την ατμόσφαιρα του έργου του.

Όπως δήλωσε στην Independent, οι συγκεκριμένες αναφορές δεν αφορούσαν την αντιγραφή επιμέρους σκηνών ή τεχνικών, αλλά την αναζήτηση «υφών που θα μπορούσαν να μας εμπνεύσουν».

Οι τρεις ταινίες που επέλεξε ο Νόλαν

Στη λίστα του σκηνοθέτη βρέθηκαν το «Αντρέι Ρουμπλιόφ» του Αντρέι Ταρκόφσκι, που κυκλοφόρησε το 1966, το φεουδαρχικό έπος «Ραν» του Ακίρα Κουροσάβα, του 1985, και ο «Τελευταίος Πειρασμός» του Μάρτιν Σκορσέζε, του 1988.

Ο Νόλαν χαρακτήρισε το «Ραν» «μια απίστευτη ταινία» και στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Κουροσάβα αξιοποίησε το φυσικό τοπίο και τον άνεμο.

Όπως εξήγησε, τα λάβαρα που ανεμίζουν και η έντονη παρουσία των φυσικών στοιχείων αποτέλεσαν σημαντική αισθητική αναφορά για την «Οδύσσεια».

«Παρακολουθήσαμε την ταινία και σκεφτήκαμε: “Ναι, τα λάβαρα που ανεμίζουν και όλα αυτά είναι σημαντικό μέρος αυτού που κάνουμε”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιατί επέλεξε τον «Τελευταίο Πειρασμό»

Ο «Τελευταίος Πειρασμός» του Μάρτιν Σκορσέζε θεωρήθηκε επίσης απαραίτητο θέαμα για την προετοιμασία της παραγωγής.

Σύμφωνα με τον Νόλαν, η ταινία προσφέρει «ένα φρέσκο και προσιτό παράθυρο στην Ιστορία», δείχνοντας πώς ένα έργο που τοποθετείται σε μια μακρινή εποχή μπορεί να παραμένει άμεσο και κατανοητό για το σύγχρονο κοινό.

Ο σκηνοθέτης διευκρίνισε ότι οι ταινίες που εξετάζουν πριν από τα γυρίσματα δεν επιλέγονται για συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά για τη γενικότερη αίσθηση και την κινηματογραφική υφή που μπορούν να προσφέρουν.

Η επιτυχία του «Οπενχάιμερ» άνοιξε τον δρόμο

Ο δημιουργός του «Σκοτεινού Ιππότη» και του «Inception» παραδέχθηκε ακόμη ότι η τεράστια επιτυχία του «Οπενχάιμερ», το 2023, του επέτρεψε να υλοποιήσει την «Οδύσσεια» ακριβώς όπως την είχε φανταστεί.

Όπως εξήγησε, η εμπορική απήχηση της προηγούμενης ταινίας του, ξεπέρασε κάθε προσδοκία και του έδωσε την ευκαιρία να προχωρήσει σε ένα έργο πολύ μεγαλύτερης κλίμακας.

«Μετά το “Οπενχάιμερ”, μια ταινία που σημείωσε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία απ’ όση είχαμε φανταστεί, σου δίνεται μια ευκαιρία», δήλωσε.

«Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάτι που διαφορετικά δεν θα μπορούσες. Έτσι, η κλίμακα της “Οδύσσειας” και όσα απαιτούσε έγιναν ξαφνικά εφικτά».

Ο Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα

Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον, αφηγείται το μακρύ και περιπετειώδες ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της επιστροφής του, ο ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με τέρατα, θεούς και μυθικούς εχθρούς.

Την ίδια στιγμή, η σύζυγός του Πηνελόπη, την οποία υποδύεται η Αν Χάθαγουεϊ, προσπαθεί να αποκρούσει τους μνηστήρες που έχουν κατακλύσει το παλάτι, ενώ ο γιος τους, Τηλέμαχος, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τομ Χόλαντ, αναζητά τον αγνοούμενο πατέρα του.

Η πρώτη ταινία εξ ολοκλήρου γυρισμένη με IMAX

Η «Οδύσσεια» θα είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κινηματογραφικές κάμερες IMAX.

Για να καταστεί αυτό δυνατό, ο Νόλαν συνεργάστηκε με τον πρωτοπόρο της κινηματογραφικής προβολής Ντέιβιντ Κίλι, με στόχο την ανάπτυξη ελαφρύτερου και πιο αθόρυβου εξοπλισμού.

Οι παραδοσιακές κάμερες IMAX παράγουν έντονο θόρυβο, γεγονός που μέχρι σήμερα καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη τη χρήση τους σε σκηνές με πολλούς διαλόγους.

Ο Νόλαν υπενθύμισε ότι ο «Σκοτεινός Ιππότης» ήταν η πρώτη ταινία στην οποία μπόρεσε να αξιοποιήσει κάμερες IMAX για μεγάλες σκηνές δράσης, όπως η εισαγωγή του Τζόκερ και η ανατροπή του φορτηγού.

Ωστόσο, ο θόρυβος του εξοπλισμού δεν επέτρεπε τότε τη χρήση του στις σκηνές διαλόγου.

«Γνωρίζοντας ότι θα γυρίζαμε την “Οδύσσεια”, πήγα στην IMAX και είπα: “Αν πρόκειται ποτέ να γυρίσουμε μια ολόκληρη ταινία σε IMAX, αυτή είναι η ταινία για την οποία πρέπει να το κάνουμε”», ανέφερε ο σκηνοθέτης.

iefimerida.gr