Οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες που έχει μετακαλέσει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πιάνουν από σήμερα δουλειά στο πλαίσιο της δικής τους έρευνας που θα διεξάγουν για την καταστροφική πυρκαγιά της ορεινής Λεμεσού του περασμένου Ιουλίου.

Το πλάνο της αμερικανικής αποστολής

Σύμφωνα με πληροφορίες μας το πρωί οι δέκα εμπειρογνώμονες του ATF θα ξεκινήσουν τον κύκλο επαφών τους στη Λευκωσία και εν συνεχεία θα ανέβουν στην ορεινή Λεμεσό όπου θα ξεκινήσουν το έργο της συλλογής στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τα γεγονότα της 23ης και 24ης Ιουλίου.

Κατά την επίσκεψή τους στην ορεινή Λεμεσό αναμένεται ότι θα κινηθούν κυρίως στην περιοχή που ξεκίνησε η πυρκαγιά και εν συνεχεία θα κινηθούν ευρύτερα σε διάφορα άλλα σημεία σύμφωνα με το πλάνο που ακολουθούν σε ανάλογες περιπτώσεις.

Συνεργασία με κυπριακές αρχές

Οι δέκα Αμερικανοί εμπειρογνώμονες θα βρίσκονται σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, των οποίων όλες οι πληροφορίες θα είναι χρήσιμες για τη δική τους ανάλυση.

Οι εμπειρογνώμονες της υπηρεσίας ATF του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης έφτασαν στην Κύπρο νωρίς χθες το απόγευμα κάτι που ανακοίνωσε και η ίδια η αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία η οποία σε σχετική ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ φρόντισε να υπογραμμίσει την αγαστή συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εμπειρία από Καλιφόρνια και Χαβάη

Νωρίτερα χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στη διάρκεια συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφέρθηκε στην κάθοδο των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων και τη σημασία της αποστολής τους. «Έχουν διεθνή εμπειρία, χειρίστηκαν τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, στη Χαβάη, σε κάποιες άλλες χώρες», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Αναμένω να συνεργαστούν πλήρως μαζί τους όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες των Υπουργείων. Έρχονται για να μας βοηθήσουν»,

τόνισε ο Πρόεδρος, ζητώντας πλήρη συνεργασία από όλους τους κρατικούς φορείς.

Η αποστολή τους θα περιλαμβάνει διερεύνηση των αιτίων, των συνθηκών της πυρκαγιάς, της εξάπλωσης, της πυρόσβεσης και γενικά την αξιολόγηση των μέτρων διαχείρισης. Θα υποβάλουν έκθεση με τεκμηριωμένες εισηγήσεις για όποιες βελτιώσεις προκύπτει ανάγκη να γίνουν για την ενίσχυση των αδυναμιών σε όλες τις πτυχές.

Στόχοι της έρευνας ATF

