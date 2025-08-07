Το τρίπτυχο της επόμενης ημέρας, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό ανέπτυξε προς τους υπουργούς του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

1. Άμεση υλοποίηση όλων όσων αποφασίστηκαν 2. Εφαρμογή όλων των εισηγήσεων από υπηρεσίες 3. Η σημασίας της καθόδου εμπειρογνωμόνων Καταγράφοντας τις ενέργειες που έγιναν και αποφασίστηκε να γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα ο ΠτΔ ήθελε να βάλει πίεση προς τα μέλη της κυβέρνησης, προς δύο κατευθύνσεις: άμεση υλοποίηση όσων αποφασίστηκαν και ανακοινώθηκαν, ενώ ταυτόχρονα άμεση εφαρμογή όλων όσων εισηγήθηκαν οι τέσσερις υπηρεσίες. Η τρίτη πτυχή αφορά τη σημασία της καθόδου των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων.

Μέσα από την εισαγωγική τοποθέτησή του κατά την έναρξη του χθεσινού υπουργικού συμβουλίου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στόχευε προς δύο κατευθύνσεις:

Εσωτερικά προς τα μέλη της κυβέρνησης βάζοντας την ανάλογο πίεση για υλοποίηση των αποφάσεων.

Ευρύτερα να σταλεί το μήνυμα προς την κοινωνία ότι υλοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται, υποδεικνύοντας παράλληλα τις αντιδράσεις προηγούμενων κυβερνήσεων σε ανάλογα περιστατικά φυσικών καταστροφών.

Ο ΠτΔ φρόντισε στην αρχή της τοποθέτησής του να εκφράσει την ικανοποίησή του για την πορεία υλοποίησης των μέτρων, αλλά ταυτόχρονα φρόντισε να κρατήσει την πίεση προς τους υπουργούς του τονίζοντας πως «το μεγάλο στοίχημα είναι να υλοποιηθούν στην ολότητάς τους».

Πρόοδος ανά Υπουργείο:

Υπουργείο Εσωτερικών: Έχουν ήδη εγκριθεί και καταβάλλονται εφάπαξ αποζημιώσεις σε 236 από τις 295 περιπτώσεις δικαιούχων, με στόχο την ολοκλήρωση των πληρωμών μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ολοκληρώθηκε, επίσης, η εκτίμηση κόστους για 300 μερικώς κατεστραμμένες οικοδομές από συνεργεία του ΕΤΕΚ, ενώ αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις για την αποκατάσταση των ζημιών.

«Στόχος μας είναι να κινηθούμε με ταχείς ρυθμούς»

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ενημέρωσε για την πρόοδο υλοποίησης των μέτρων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου του. Επεσήμανε ότι «236 από τις 295 περιπτώσεις δικαιούχων έχουν εγκριθεί ή/και λάβει το εφάπαξ ποσό για την κάλυψη των άμεσων βασικών αναγκών τους» και ότι «μέχρι το τέλος της εβδομάδας ολοκληρώνεται η καταβολή της εφάπαξ βοήθειας σε όλους τους δικαιούχους».

Πρόσθεσε ότι «ολοκληρώθηκε ο κατάλογος με το κόστος εξοπλισμού ανά κατοικία» και ότι «ολοκληρώθηκε από τα συνεργεία του ΕΤΕΚ η εκτίμηση κόστους για 300 οικοδομές που έχουν υποστεί μερική καταστροφή». Ο κ. Ιωάννου υπενθύμισε πως για τις αδειοδοτημένες οικοδομές, «ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης θα δοθεί εκ των προτέρων σε μια δόση», ενώ για τις μη αδειοδοτημένες, το ποσό θα παραχωρηθεί «κατόπιν εξασφάλισης άδειας». Κατέληξε με τη δήλωση: «Στόχος μας είναι να κινηθούμε με ταχείς ρυθμούς, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να δοθεί η απαραίτητη βοήθεια στους συμπολίτες μας».

«Στεκόμαστε δίπλα στους πληγέντες με πράξεις»

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίασης, αναφέρθηκε στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εγκρίνει, κατ’ εξαίρεση, την πρόταση για παροχή οικονομικής βοήθειας σε ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων που υπέστησαν ζημιές. Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή ελήφθη «αναγνωρίζοντας την κλίμακα της καταστροφής και την ανάγκη άμεσης ανακούφισης των πληγέντων».

Σημείωσε ότι «έχουν καταγραφεί ζημιές σε 68 οχήματα και 126 μηχανήματα ή εξοπλισμό, με την προκαταρκτική εκτίμηση των ζημιών να ανέρχεται σε περίπου 655.000 ευρώ». Διευκρίνισε ότι ο αριθμός αυτός «αναμένεται να αυξηθεί» και πως η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων ζημιών καθορίστηκε για τις 17 Αυγούστου, με πιθανή παράταση αν κριθεί αναγκαίο. Τόνισε πως «η οικονομική βοήθεια θα παραχωρηθεί με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια» και ολοκλήρωσε με τη δήλωση: «Στεκόμαστε δίπλα στους πληγέντες με πράξεις, στηρίζοντας την επιστροφή στην κανονικότητα και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή».

«Συνεχίζονται οι έλεγχοι των αιτήσεων»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, έχει χορηγηθεί «άμεση οικονομική ενίσχυση ύψους €2.299.147 σε 775 γεωργούς και κτηνοτρόφους». Όπως αναφέρεται, «οι πληρωμές αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 12 Αυγούστου για τους πληγέντες, οι οποίοι θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά».

Το Υπουργείο γνωστοποίησε, επίσης, ότι «στις 2 Αυγούστου, έχουν προκηρυχθεί και τα δύο σχέδια που αφορούν στην επαναδραστηριοποίηση, αποκατάσταση υποδομών και μηχανολογικού εξοπλισμού, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων ζημιάς τις 22 Αυγούστου 2025». Τέλος, σημείωσε ότι «μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα δοθεί προκαταβολή ύψους μέχρι 30%» και ότι θα ακολουθήσουν τακτικές πληρωμές, ανάλογα με την πρόοδο των δράσεων αποκατάστασης.

Η σημασία της παρουσίας του αμερικανικού κλιμακίου

Η παρουσία του αμερικανικού κλιμακίου στο νησί από χθες το απόγευμα είναι από τη μια ένα δείγμα των πολύ καλών σχέσεων που πέτυχε η Λευκωσία με την Ουάσιγκτον. Παράλληλα είναι και μια ευκαιρία να πάρει η Κύπρος συγκεκριμένα διδάγματα αλλά και υποδείξεις για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν μελλοντικά.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η Κυβέρνηση στην άφιξη του κλιμακίου των δέκα Αμερικανών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι αναμένονταν στην Κύπρο νωρίς χθες το απόγευμα. «Έχουν διεθνή εμπειρία, χειρίστηκαν τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, στη Χαβάη, σε κάποιες άλλες χώρες», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Η αποστολή τους θα περιλαμβάνει διερεύνηση των αιτίων, των συνθηκών της πυρκαγιάς, της εξάπλωσης, της πυρόσβεσης και γενικά την αξιολόγηση των μέτρων διαχείρισης. Θα υποβάλουν έκθεση με τεκμηριωμένες εισηγήσεις για όποιες βελτιώσεις προκύπτει ανάγκη να γίνουν για την ενίσχυση των αδυναμιών σε όλες τις πτυχές.

«Αναμένω να συνεργαστούν πλήρως μαζί τους όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες των Υπουργείων. Έρχονται για να μας βοηθήσουν», τόνισε ο Πρόεδρος, ζητώντας πλήρη συνεργασία από όλους τους κρατικούς φορείς.