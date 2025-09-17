Η Κύπρος διαθέτει τις δυνατότητες αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής κάλυψης της επικράτειας της, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης, απαντώντας σε ερωτήσεις για την άφιξη ισραηλινού αντιαεροπορικού συστήματος BARAK MX.

Ο Υπουργός απάντησε στα δημοσιεύματα περί πιέσεων του ΝΑΤΟ ώστε η Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE, υπογραμμίζοντας ότι παρά τις σαφείς τοποθετήσεις σε επίπεδο ΕΕ υπάρχουν «χαραμάδες» που μπορεί να οδηγήσουν σε έμμεση συμμετοχή.

Όσον αφορά της αντιδράσεις της Άγκυρας για την αγορά και εγκατάσταση του ισραηλινού αντιαεροπορικού συστήματος στην Κύπρο, ο Υπουργός Άμυνας τις χαρακτήρισε υποκριτικές και ότι η Κύπρος διατηρεί το αυτονόητο δικαίωμα της για υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της.

«Θεωρώ ότι είναι απόλυτα υποκριτικές υπό την έννοια του ότι εδώ και 51 χρόνια 40.000 τουρκικά στρατεύματα βρίσκονται στην κατεχόμενη Κύπρο. Η Κύπρος είναι θύμα εισβολής. Και το αυτονόητο δικαίωμα της για υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της μέσω της αποτρεπτικής της ισχύς, μέσω της αμυντικής της θωράκισης, είναι μία υποχρέωση που έχουμε έναντι του κυπριακού λαού και έναντι του εαυτού μας,» ανέφερε.

Ο κ. Πάλμας σημείωσε ότι κάθε κράτος που θέλει να σέβεται τον εαυτό του, φροντίζει για τη στοιχειώδη ασφάλεια των πολιτών του και πρόσθεσε ότι από τη στιγμή που η Κύπρος σεβαστεί τον εαυτό της, έχει και απαιτήσεις από συμμάχους και φίλους να την υποστηρίζουν κι αυτοί.

Κληθείς να απαντήσει στο ερώτημα, για τυχόν πιέσεις ώστε η Κύπρος να εγκαταλείψει το σύστημα, όπως είχαν γίνει και παλαιότερα με άλλα αμυντικά συστήματα, υπενθύμισε ότι τότε υπήρξαν διαφορετικές συνθήκες.

Συμπλήρωσε ότι τότε με το σύστημα S300, επρόκειτο για μια περίοδο προεκλογική, πολυδιαφημιζόμενη και γινόταν διαγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων ποιος θα φέρει το σύστημα στην Κύπρο και ποιος δεν θα τους φέρει. Όπως είπε το αποτέλεσμα τελικά ήταν να ασκηθούν αφόρητες πιέσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία και να πετάξουν στον αέρα 300 εκατομμύρια λίρες που ήταν το ποσό που κόστισαν τότε οι S300, οι οποίοι τότε εγκατεστάθηκαν στην Κρήτη.

«Σήμερα, πρόσθεσε, επιλέξαμε την οδό της σιωπής, των χαμηλών τόνων και τελικά επειδή επιλέξαμε αυτήν την μέθοδο και αυτήν την οδό μπορώ να σας δηλώσω με κάθε υπευθυνότητα ότι έχουμε τις δυνατότητες να υπερασπιστούμε αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά την Κυπριακή Δημοκρατία, εάν και εφόσον αυτόν χρειαστεί», είπε.

Όλοι βεβαίως, σημείωσε, «απευχόμαστε να υπάρξουν τέτοιου είδους κρίσεις και τέτοιου είδους καταστάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στην επικράτεια μας».

Επεσήμανε επίσης ότι όσο διαρκεί η κατοχή και η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων, η Κύπρος οφείλει να λαμβάνει τα μέτρα της, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο αγώνας για λύση του Κυπριακού «αξίζει τον κόπο».

SAFE: Σαφής θέση της ΕΕ, αλλά παραμένουν «χαραμάδες» για την Τουρκία

Σε δηλώσεις του ο Υπουργός σχολίασε τα δημοσιεύματα ότι το ΝΑΤΟ ασκεί πιέσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιτραπεί η συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

Όπως ανέφερε, οι θέσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ήταν σαφείς και ξεκάθαρες και δεν χρήζουν παρερμηνείας. Παρ’ όλα αυτά, η Τουρκία παραμένει κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, και πολλές χώρες της ΕΕ, επίσης μέλη του ΝΑΤΟ, συνεργάζονται μαζί της σε διάφορα ζητήματα. Ο Υπουργός τόνισε ότι τέτοιου είδους πιέσεις ήταν αναμενόμενες, καθώς η Τουρκία προσπαθεί να ενισχυθεί στα αμυντικά και εξοπλιστικά θέματα μέσω του SAFE.

Υπογράμμισε τη σταθερή θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εκφράζεται «με ένα στόμα, μια φωνή», μαζί με τον Έλληνα Υπουργό Νίκο Δένδια, σε όλα τα Συμβούλια Άμυνας της ΕΕ τον τελευταίο χρόνο. Όπως σημείωσε, η Κύπρος δεν είναι αντίθετη σε τρίτα κράτη να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, αρκεί να μην αποτελούν απειλή για κράτη μέλη. Στην περίπτωση της Τουρκίας, όμως, τόνισε ότι πρόκειται για κράτος που παραμένει κατακτητής στην Κύπρο εδώ και 51 χρόνια και συνεχίζει να απειλεί την Ελλάδα και τα νησιά της στο Αιγαίο.

«Υπάρχουν ήδη οι προϋποθέσεις. Υπάρχουν δυσκολίες και εμπόδια για να μπορέσει η Τουρκία μέσω ενός προγράμματος του κανονισμού SAFE να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Όμως εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και να πω ότι υπάρχουν κάποιες χαραμάδες που μπορεί στο τέλος να οδηγήσουν την Τουρκία με έναν έμμεσο τρόπο να συμμετέχει…», ανέφερε.

Τόνισε επίσης ότι, παρά τη μορφή των 27 κρατών μελών της ΕΕ, υπάρχουν διμερή και τριμερή συμφέροντα – οικονομικά ή στρατιωτικά – που καθιστούν την Τουρκία σημαντικό παράγοντα λόγω του μεγέθους και του στρατιωτικού της εκτοπίσματος.

Για πιθανή συμμετοχή τουρκικών εταιρειών που λειτουργούν στην ΕΕ, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι οποιοδήποτε αίτημα θα πρέπει να εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υπάρξει ομοφωνία για την αποδοχή του.