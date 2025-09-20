Ο Κώστας Κώστα έκλεισε βροντερά την πόρτα στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και στο ενδεχόμενο ένταξής του στο Κίνημα ΑΛΜΑ. Ο Μάριος Μαυρίδης επέλεξε τελικά, όπως είχε γράψει ο «Φ», να διεκδικήσει τη θέση του εκπροσώπου των Μαρωνιτών στη Βουλή. Ο Κωστής Ευσταθίου, ούτως ή άλλως δεν τον ενδιαφέρει να συνεχίσει στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, από την πλευρά της, εμφανίζεται επιφυλακτική. Το σκέφτεται αλλά δεν βιάζεται να λάβει τις αποφάσεις της.

Στη χθεσινή της παρέμβαση στην μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1 δήλωσε ότι έχει δεχθεί προτάσεις και από άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα, προσθέτοντας και αυτήν την παράμετρο στην εξίσωση για τις όποιες αποφάσεις της. Με άλλα λόγια, διαμηνύει ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι δεδομένη η μετακίνησή της στο ΑΛΜΑ, όπως είχε αρχίσει να καλλιεργείται ως αντίληψη στα κομματικά πηγαδάκια πριν ακόμα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης εξαγγείλει την πολιτική πρωτοβουλία του.

Από την άλλη, ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έχει αποκλείσει τη συμμετοχή άλλων βουλευτών στο ΑΛΜΑ, από διάφορους πολιτικούς χώρους, πλην αυτών που ανέφερε, ενώ, όπως είπε, βρίσκεται και σε συζητήσεις με τον τέως ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη. Ο τελευταίος δεν αποκλείεται τελικά να πει το «ναι», αφού η πόρτα της ΕΔΕΚ παραμένει κλειστή για τον ίδιο ακόμα και υπό τη νέα ηγεσία.

Με ποιους θα πορευθεί

Αυτό που συζητείται εδώ και μήνες στα κομματικά πηγαδάκια είναι με ποιους τελικά θα πορευθεί ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Η ιδέα μιας πολιτικής πρωτοβουλίας υπό τον ίδιο, μετά την παύση του από τη θέση του Γενικού Ελεγκτή, είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον της πολιτικής σκηνής. Η πολιτική ρευστότητα και η απαξίωση του κομματικού συστήματος του δίνουν την προοπτική μίας δυναμικής εισόδου στη Βουλή. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου καταγράφεται και σκεπτικισμός γύρω από την εξέλιξη της όλης προσπάθειας.

Το ερώτημα «ποιοι θα είναι γύρω του» εκφράζει μια ανησυχία που έγινε πιο βάσιμη μετά την εξαγγελία του Κινήματος τον περασμένο Μάιο. Οι επόμενες κινήσεις και οι μέχρι τώρα πολιτικές παρεμβάσεις του Οδυσσέα Μιχαηλίδη είναι ιδιαίτερα προσεκτικές, καθώς κρατά σε απόσταση άτομα που έχουν βρεθεί κοντά του αλλά θεωρούνται, για διαφορετικούς λόγους, βαρίδια για την πολιτική του προοπτική.

Ο προβληματισμός αυτός ίσως εξηγεί την επιφυλακτικότητα προσωπικοτήτων από τον χώρο της πολιτικής να συνεργαστούν με το ΑΛΜΑ. Δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα, αλλά και την προσδοκία να διαφανεί η πορεία, οι πολιτικές θέσεις και ο τρόπος με τον οποίο θα πολιτευθεί ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Εξάλλου, από την αρχή τέθηκε ως βασικός στόχος της πρωτοβουλίας οι προεδρικές εκλογές και η διεκδίκηση της εκτελεστικής εξουσίας, με τον ίδιο ως υποψήφιο. Συζητείται ευρέως ότι η όλη κίνηση εξαντλείται σε αυτόν τον στόχο, με τις βουλευτικές εκλογές να λειτουργούν απλώς ως ενδιάμεσος σταθμός.

Η ενόχληση

Η αναφορά σε ονόματα εν ενεργεία βουλευτών άλλων κομμάτων από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη δεν ακούστηκε καλά ούτε στους ίδιους ούτε στις ηγεσίες τους. Δυσφορία καταγράφηκε και από άλλα κομματικά στελέχη σε τηλεοπτικά πάνελ. Ο Κώστας Κώστα και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου συζητούν αυτές τις μέρες με την ηγεσία του ΑΚΕΛ για το πολιτικό τους μέλλον.

Ο πρώτος έσπευσε να κλείσει την πόρτα με ανάρτησή του, στην οποία ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένταξης στο ΑΛΜΑ. «Απάντησα ότι είμαι βουλευτής για τρεις θητείες, μέλος και στέλεχος του ΑΚΕΛ και αναμένω την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, συγκεκριμένα αν θα είμαι υποψήφιος για τέταρτη θητεία, όπως έχω ήδη αναφέρει στον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου κατά τη χθεσινή μας συνάντηση. Του ξεκαθάρισα ότι δεν ενδιαφέρομαι να είμαι υποψήφιος με το κίνημα ΑΛΜΑ ούτε με οποιοδήποτε άλλο κόμμα ή πολιτική κίνηση», έγραψε ο Κώστας Κώστα.

Η δεύτερη, σε δύο τηλεοπτικές παρεμβάσεις χθες, ανέφερε ότι δεν έχει λάβει αποφάσεις ούτε έχει κατασταλάξει, αποκαλύπτοντας ωστόσο ότι έχει δεχθεί προτάσεις και από άλλους κομματικούς χώρους. Είπε μάλιστα ότι είχε συναντήσεις και συζητήσεις για το θέμα και ότι δέχθηκε μία πολύ δελεαστική πρόταση. Άφησε, πάντως, όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επανέλαβε ότι αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε επαφή με το ΑΚΕΛ και όταν ολοκληρωθεί ο διάλογος θα αποφασίσει πώς θα κινηθεί και ποιο θα είναι το πολιτικό της μέλλον.

Κρίνοντας από αναρτήσεις γνωστών ανώνυμων λογαριασμών που παρουσιάζονται ως ομάδες υποστήριξης της πρωτοβουλίας του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, φαίνεται ότι υπήρξε ενόχληση και από αυτούς. Στα σχόλιά τους για τις δηλώσεις του επικεφαλής του ΑΛΜΑ, υπέδειξαν εμμέσως την ένστασή τους στη λογική της «ανακύκλωσης προσώπων».