Προτάσεις και από άλλα κόμματα έχει πέραν του «Άλματος» η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Αυτό ανέφερε η ίδια στην εκπομπή «Μέρα μεσημέρι» του ΑΝΤ1, ερωτηθείσα αναφορικά με ενδεχόμενη μεταπήδησή της από το ΑΚΕΛ αν δεν βρεθεί πεδίο συνεργασίας.

Η κ. Χαραλαμπίδου επανέλαβε ότι αυτή την στιγμή βρίσκεται σε επαφή με το ΑΚΕΛ και όταν ο διάλογος αυτός θα ολοκληρωθεί, θα αποφασίσει πώς θα κινηθεί και ποιο θα είναι το πολιτικό της μέλλον.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, επιβεβαίωσε πως δέχτηκε κρούση από το «Άλμα» του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Πρόσθεσε, ωστόσο, πως έχει δεχτεί κρούση και από άλλα κόμματα.

Αρνήθηκε, όμως, να πει αν και σε ποιο από αυτά τα κόμματα βρίσκεται πιο κοντά. Αρνήθηκε, παράλληλα, να απαντήσει κατά πόσο βρίσκεται πιο κοντά ή πιο μακριά από το ΑΚΕΛ μετά την προχθεσινή συνάντηση με τον γγ του κόμματος Στέφανο Στεφάνου.