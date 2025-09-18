«Δεν θα πούμε όχι σε έμπειρους πολιτικούς», δήλωσε ο επικεφαλής του κινήματος «ΑΛΜΑ», Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε παρέμβασή του στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι στον ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε, «υπάρχουν πρόσωπα τα οποία ενστερνίζονται το όραμά μας και μας προσεγγίζουν και εμείς έχουμε κάνει κάποιες επαφές με άτομα που βλέπουμε ότι δραστηριοποιούνται στον πολιτικό βίο. Δεν μιλάμε για παλαιούς πολιτικούς».

Κληθείς να σχολιάσει αν το κίνημα χρειάζεται έμπειρα πρόσωπα και πολιτικούς, απάντησε: «Δεν θα πούμε όχι εάν κάποιος έμπειρος πολιτικός έχει κάποια πολύ ισχυρά, θετικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι πολλοί αυτοί και εξ αυτών δεν ενδιαφέρονται όλοι να έρθουν σε εμάς».

Συγκεκριμένα, ο κ. Μιχαηλίδης σημείωσε: «Οι μόνοι με τους οποίους βλέπουμε ότι υπάρχει έδαφος για συνεργασία, αν οι ίδιοι το επιθυμούσαν, διότι εμείς θα θέλαμε, είναι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο Κώστας Κώστα».

Απαντώντας σε ερώτηση εάν υπήρξε πρώτη επαφή με τους δύο βουλευτές, είπε: «Εμείς δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των κομμάτων. Αυτό που λέμε είναι ότι αυτά τα πρόσωπα είναι ελεύθερα να πάρουν όποιες αποφάσεις θέλουν με το κόμμα τους. Αν οι ίδιοι αποφασίσουν ότι δεν επιθυμούν συνέχιση συνεργασίας και θέλουν να επαναδιεκδικήσουν βουλευτική έδρα, τότε εμείς θα ήμασταν ευτυχείς αν αυτοί οι δύο ή ένας εξ αυτών συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιό μας».

Πρόσθεσε ακόμη ότι το ίδιο μήνυμα έχει μεταφέρει κατ’ ιδίαν στην κ. Χαραλαμπίδου και τον κ. Κώστα, σημειώνοντας: «Η αντίδρασή τους δεν ήταν ούτε θετική ούτε αρνητική».

Ο κ. Μιχαηλίδης αποκάλυψε επίσης ότι υπάρχει επικοινωνία με τον τέως ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη, με τον οποίο συναντήθηκε πρόσφατα. «Είπαμε απλώς ότι θα ξανασυναντηθούμε, δεν υπήρξε κατάληξη σε οτιδήποτε», είπε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όποιος συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο του κινήματος πρέπει να είναι και μέλος του, διευκρινίζοντας: «Δεν θα υπάρχουν αριστίνδην υποψήφιοι. Δεν μπορεί κάποιος να είναι στο ψηφοδέλτιο μας και να λέει ότι κάτι στο καταστατικό μας δεν του αρέσει».

Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε ακόμη στον ανεξάρτητο βουλευτή Κωστή Ευσταθίου, τον οποίο –όπως είπε– εκτιμά ιδιαίτερα, αλλά σημείωσε ότι ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται.

Τέλος, αποκάλυψε ότι έχει προσεγγίσει και πολιτικούς από άλλους χώρους, πέραν της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, μεταξύ αυτών τον Μάριο Μαυρίδη από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος, ωστόσο, θα είναι υποψήφιος ως θρησκευτικός αντιπρόσωπος της μαρωνιτικής κοινότητας.