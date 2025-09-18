Αργά το απόγευμα της Τρίτης, ο Στέφανος Στεφάνου επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου και τον Κώστα Κώστα και έκλεισε χωριστά ραντεβού με τους δύο χθες στα γραφεία της Εζεκίας Παπαϊωάννου. Το πρώτο τετ-α-τετ του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ με τους δύο βουλευτές του κόμματος δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Ήταν όμως μία συνάντηση που έγινε σε καλό κλίμα και αποτέλεσε ουσιαστικά μια πρώτη ευκαιρία βολιδοσκόπησης από μέρους της ηγεσίας του ΑΚΕΛ προς τους δύο βουλευτές. Αυτό που συμφωνήθηκε είναι ότι θα τα ξαναπούν σύντομα, έχοντας κάτι πιο συγκεκριμένο να συζητήσουν.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο Κώστας Κώστα έχουν συμπληρώσει το όριο θητειών και, με βάση το καταστατικό του κόμματος, δεν δικαιούνται να διεκδικήσουν επανεκλογή. Οι δύο περιπτώσεις, ωστόσο, δεν είναι ίδιες. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι μέλος του ΑΚΕΛ· συνεργάστηκε τα τελευταία 15 χρόνια με το κόμμα της Αριστεράς ως μέλος των νέων δυνάμεων και, ως εκ τούτου, θεωρείται ότι δεν εμπίπτει στην κατηγορία των βουλευτών που δικαιούνται εξαίρεσης.

Από την άλλη, ο Κώστας Κώστα είναι μέλος του ΑΚΕΛ. Στο παρελθόν είχε παραιτηθεί από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και σήμερα δεν ανήκει σε κάποιο συλλογικό κομματικό όργανο. Όπως πληροφορούμαστε, από μέρους του βουλευτή της Λεμεσού διαμηνύθηκε προς την ηγεσία του ΑΚΕΛ ότι παραμένει μέλος του κόμματος και, ως εκ τούτου, θα αναμένει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στο θέμα των εξαιρέσεων από το όριο των θητειών. Παράλληλα, στάλθηκε το μήνυμα ότι διαθέτει τις δυνατότητες, τη θέληση και την όρεξη να συνεχίσει τη δράση του από τα κοινοβουλευτικά έδρανα του ΑΚΕΛ και ότι, ως μέλος του κόμματος, εμπίπτει στην κατηγορία των βουλευτών που θα μπορούσαν να τύχουν εξαίρεσης από την Κεντρική Επιτροπή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε κατάληξη και ότι ο Στέφανος Στεφάνου θα συναντηθεί ξανά τόσο με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου όσο και με τον Κώστα Κώστα.