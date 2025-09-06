Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Στέφανος Στεφάνου θα σημάνει την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του ΑΚΕΛ, με την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος να ανοίγει τη συζήτηση, αφήνοντας εκτός ατζέντας της πρώτης συνεδρίας την καυτή πατάτα των εξαιρέσεων από την πρόνοια για το όριο θητειών. Το κεφάλαιο «Ειρήνη Χαραλαμπίδου», που αποτελεί το δεύτερο μεγάλο ζήτημα για την ηγεσία και τη βάση του ΑΚΕΛ, αναμένεται να ανοίξει το επόμενο διάστημα με συνάντηση της βουλευτού με τον Γ.Γ. του κόμματος. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, στην Εζεκία Παπαϊωάννου ευελπιστούν ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες και θα παρουσιάσουν τα ψηφοδέλτια.

Το φράγμα του 20%

Στα ανώτερα κλιμάκια του ΑΚΕΛ επικρατεί κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας, το οποίο απορρέει, σύμφωνα με διαρροές, από τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα για λογαριασμό του κόμματος από γνωστή εταιρεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα ευρήματα δημιουργούν θετική προοπτική για την Αριστερά σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό.

Συγκεκριμένα, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ καταγράφουν ποσοστά μεταξύ 20%-23%. Το ΕΛΑΜ εμφανίζεται με 15%-17%, το ΑΛΜΑ με 13%-15%, το ΔΗΚΟ γύρω στο 9%, ενώ το ΒΟΛΤ φαίνεται να εξασφαλίζει είσοδο στη Βουλή, με τα υπόλοιπα κόμματα να δίνουν μάχη για κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Κομματικοί κύκλοι του ΑΚΕΛ τονίζουν ότι η ψήφος προς το κόμμα είναι «σκληρή», άρα όσοι δηλώνουν πρόθεση ψήφου είναι πιθανό να την υλοποιήσουν στην κάλπη. Το δεύτερο θετικό στοιχείο είναι η υψηλή για την περίοδο συσπείρωση, που φέρεται να ξεπερνά το 70%. Τρίτο συμπέρασμα είναι ότι δεν εντοπίζονται μαζικές διαρροές προς ΑΛΜΑ και ΒΟΛΤ, οι οποίες αποτελούσαν την κύρια ανησυχία. Διαρροές υπάρχουν, αλλά όχι σημαντικές.

Ωστόσο, διαπιστώνεται πως ένα τμήμα ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ παραμένει αδρανοποιημένο, δηλώνοντας ότι δεν θα προσέλθει στις κάλπες. Πρόκειται για σταθερό φαινόμενο στον χώρο της Αριστεράς, με ψηφοφόρους που επιλέγουν αποχή χωρίς να μετακινούνται σε άλλα κόμματα. Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί πλέον κεντρικό στόχο του ΑΚΕΛ, το οποίο αναζητά τρόπους κινητοποίησής της.

Παράλληλα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας δείχνουν ότι η κοινωνία αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα τον ρόλο του κόμματος στην αντιπολίτευση. Τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ αξιολογούν αρνητικά τη διακυβέρνηση της χώρας. Αντίθετα, μεταξύ των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ καταγράφεται μοιρασμένη στάση, με ισορροπία θετικών και αρνητικών απόψεων.

Όλα αυτά δημιουργούν προοπτική θετικού αποτελέσματος στις βουλευτικές εκλογές, καθώς, όπως εκτιμούν κομματικές πηγές, υπάρχουν οι προϋποθέσεις το ΑΚΕΛ να συγκρατήσει τα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών ή ακόμη και να καταγράψει μικρή άνοδο.

Θέμα εξαιρέσεων

Το ζήτημα των εξαιρέσεων από το όριο θητειών αναμένεται να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Στην επικείμενη συνεδρία, στο τέλος Σεπτεμβρίου, θα εξεταστεί το πολιτικό πλαίσιο των εκλογών και θα τεθεί ο οδικός χάρτης, μετέπειτα δε θα ακολουθήσει διάλογος στις κομματικές ομάδες βάσης.

Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, δήλωσε χθες στην μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του ΟΜΕΓΑ ότι πέντε βουλευτές έχουν συμπληρώσει τρεις θητείες: ο Άριστος Δαμιανού, ο Γιώργος Λουκαΐδης, ο Κώστας Κώστα, ο Άντρος Καυκαλιάς και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Όπως ανέφερε, η απόφαση για πιθανή εξαίρεση θα ληφθεί από την Κεντρική Επιτροπή, με το κύριο βάρος των διεργασιών να αναμένεται τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το καταστατικό, η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει σε ειδική συνεδρία για την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και ανακοινώνει προς τα μέλη και τους φίλους του κόμματος την πρόθεση να δεχθεί υποψηφιότητες. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος/α για το βουλευτικό αξίωμα εάν έχει συμπληρώσει δύο θητείες είτε στη Βουλή είτε στο Ευρωκοινοβούλιο είτε και στα δύο μαζί.

Η Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, για σκοπούς ισχυρού πολιτικού πυρήνα, να εξαιρεί περιορισμένο αριθμό υποψηφίων για μία ακόμη θητεία, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 15% της απερχόμενης Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Από τον περιορισμό εξαιρείται ο/η Γ.Γ., για τον/την οποίο/α δεν υπάρχει όριο θητειών. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και απαιτείται ποσοστό τουλάχιστον 60%.