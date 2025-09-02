Η δήλωση του αρχηγού του δεξιού τουρκοκυπριακού Κόμματος Εθνικής Ενότητας και ψευδοπρωθυπουργού Ουνάλ Ουστέλ ότι χωρίς την τουρκική εισβολή «δεν θα υπήρχαν σήμερα υποστηρικτές του Μακαρίου και του ΑΚΕΛ» επιβεβαιώνει «πόσο ίδια είναι τα μυαλά και τα παραμύθια των σοβινιστών ένθεν και ένθεν του συρματοπλέγματος στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν τα εγκλήματά τους σε βάρος της Κύπρου».

Αυτό αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, στην οποία τονίζεται ότι «η εισβολή της Τουρκίας δεν έσωσε κανένα Ελληνοκύπριο καμιάς πολιτικής παράταξης».

«Έφερε μόνο όλεθρο, μαζικές δολοφονίες, προσφυγιά, βιασμούς και βαρβαρότητες. Ακόμα και για τους Τουρκοκύπριους, η κατοχή και ο εποικισμός της Τουρκίας οδηγούν στον κοινοτικό αφανισμό τους. Ο δημοκρατικός κόσμος της Κύπρου -και στις δύο κοινότητες- γνωρίζει ότι το 1974, πραξικοπηματίες και εισβολείς ήταν συνεργοί και σύμμαχοι, πιόνια του ΝΑΤΟ στο έγκλημα σε βάρος της Κύπρου. Ότι η Σκύλα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β΄ και η Χάρυβδη του τουρκικού Αττίλα αιματοκύλισαν τον κυπριακό λαό και διχοτόμησαν την πατρίδα μας», σημειώνεται.

Η απάντηση του ΑΚΕΛ, προστίθεται, είναι ο κοινός αγώνας Ε/κ και Τ/κ για τερματισμό της κατοχής και της διαίρεσης, για λευτεριά και επανένωση της Κύπρου, για λύση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο.