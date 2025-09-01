Η τουρκική εισβολή του 1974 «χάρισε συνθήκες ειρήνης και δημοκρατίας» σε ολόκληρη την Κύπρο, τόσο για τους Τουρκοκύπριους όσο και για τους Ελληνοκύπριους, ισχυρίστηκε εκ νέου ο ηγέτης του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ.

Σε δήλωσή του, ο κ. Ουστέλ υποστήριξε ότι η Τουρκία, κάνοντας χρήση των εγγυητικών της δικαιωμάτων, εγκαθίδρυσε τη «μακροβιότερη περίοδο ειρήνης» στο νησί. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης, ανέφερε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά φαίνεται να ξεχνά αυτή την πραγματικότητα στις επετείους της «ειρηνευτικής επιχείρησης». Μάλιστα, διερωτήθηκε εάν πολιτικές δυνάμεις όπως το ΑΚΕΛ και οι υποστηρικτές του Μακαρίου θα υπήρχαν σήμερα, αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η τουρκική στρατιωτική επέμβαση.

Παράλληλα, παρουσίασε το κόμμα του, ΚΕΕ, ως την πολιτική συνέχεια του «αγώνα ύπαρξης» των Τουρκοκυπρίων, με ρίζες που φτάνουν μέχρι την οργάνωση ΤΜΤ, λέγοντας ότι «αυτός ο αγώνας διεξάγεται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση χάρη στην ισχυρή στήριξη της Τουρκίας».

Κλείνοντας, ο κ. Ουστέλ παρομοίασε τον ρόλο του κόμματός του με αυτόν του στρατού, λέγοντας ότι το ΚΕΕ βρίσκεται «πάντα σε επιφυλακή» για την ευημερία του λαού, ενώ σημείωσε ότι οι αλλαγές προσώπων σε κομματικές και «κυβερνητικές» θέσεις αποτελούν μια φυσιολογική «αλλαγή φρουράς». Πρόσθεσε ότι κανένα πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του ιδίου, δεν είναι πιο σημαντικό από το κόμμα και το ψευδοκράτος.

ΚΥΠΕ