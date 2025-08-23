Καταγγελία από πολίτη, ότι αστυνομικός την απείλησε με εντελώς αντιδεοντολογικό και αθέμιτο τρόπο προκειμένου να της στερήσει την ελευθερία έκφρασης, δέχθηκε η βουλευτής του ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της «στοχοποιούνται δημοσιογράφοι, πολιτικοί και τώρα πολίτες που ασκούν κριτική από συντονισμένους λογαριασμούς».

«Έχω δεχτεί καταγγελία σήμερα από πολίτη ότι αστυνομικός προκειμένου να της στερήσει την ελευθερία έκφρασης την απείλησε με εντελώς αντιδεοντολογικό και αθέμιτο τρόπο!», προσθέτει.

Σημειώνει τέλος ότι «λόγω της θέσης που κατέχει η εν λόγω αστυνομικός και το είδος των απειλών είμαι αναγκασμένη ως πρόεδρος της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων να το οδηγήσω ενώπιον της επιτροπής της οποίας προεδρεύω!».