Το μόνο σίγουρο για το πολιτικό μέλλον της Ειρήνης Χαραλαμπίδου είναι ότι θα παραμείνει στην πολιτική σκηνή έχοντας ενεργό ρόλο. Αυτό που εξακολουθεί να αιωρείται είναι από ποιο μετερίζι θα συνεχίσει. Την απάντηση μόνο η ίδια μπορεί να δώσει και φαίνεται πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Χρόνος, άλλωστε, υπάρχει μέχρι τις βουλευτικές εκλογές και προτίθεται να τον αξιοποιήσει πλήρως πριν ανακοινώσει τις αποφάσεις της. Χρονικά αυτό θα γίνει το πιθανότερο αρχές του νέου έτους, χωρίς να αποκλείεται στο μεσοδιάστημα να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις.

Το πρώτο βήμα αναμένεται να γίνει τις επόμενες μέρες, όταν και εφόσον ο Στέφανος Στεφάνου συναντηθεί μαζί της, οπότε και θα γίνει μια πρώτη βολιδοσκόπηση προθέσεων. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ δήλωσε χθες στη μεσημβρινή εκπομπή του Αντ1 ότι το επόμενο διάστημα θα δει την Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ότι έχει συγκεκριμένες εισηγήσεις να της καταθέσει σε σχέση με το πολιτικό της μέλλον. Το ποιες θα είναι αυτές οι εισηγήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν την ίδια από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να συνεχίσει στα κοινοβουλευτικά έδρανα του ΑΚΕΛ, παραμένει ζητούμενο.

«Αυτό που θέλω να βεβαιώσω τους πολίτες είναι ότι είμαι πολιτικός στην πρώτη γραμμή και δίνω τις μάχες μου στην πρώτη γραμμή. Δεν πρόκειται να αυτοαπενεργοποιηθώ, πράγμα που θα βολέψει πάρα πολλούς», δήλωσε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο απομάκρυνσης από την πολιτική σκηνή. Η ίδια φιλοξενήθηκε χθες στην πρωινή εκπομπή του Σίγμα.

Αυτό σημαίνει ότι οι όποιες αποφάσεις της θα ληφθούν σε αυτό το πλαίσιο. Οι φήμες περί μετακίνησής της στο ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη παραμένουν έντονες. Ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό σενάριο που εξετάζεται, ούτε είναι δεδομένο ότι χωρίζουν οριστικά οι δρόμοι της με το ΑΚΕΛ. Σίγουρα είναι δύσκολη η συνέχιση της κοινής τους πορείας εάν όσα έχει να της προτείνει η ηγεσία του κόμματος δεν την ικανοποιούν. Από την άλλη, η Χαραλαμπίδου δεν προτίθεται να διαγράψει εύκολα τη σχέση που έχει χτίσει με τον κόσμο της Αριστεράς, παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες και αντιπαραθέσεις με την ηγεσία. Σήμερα, πάντως, το κλίμα μεταξύ τους δεν είναι αρνητικό.

Η ίδια, στην τοποθέτησή της χθες κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής παρέμβασης, φρόντισε έμμεσα να στείλει κάποια μηνύματα. Όπως είπε, «όλα είναι ανοιχτά» και τόνισε ότι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει τις συζητήσεις της με το ΑΚΕΛ, σημειώνοντας πως «υπήρχαν στάδια στα οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί η συνεργασία μας». Παράλληλα, εξέφρασε κριτική για τον θεσμό των «νέων δυνάμεων», τον οποίο χαρακτήρισε μη λειτουργικό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορεί να φέρνεις έναν άνθρωπο και να τον έχεις στην απ’ έξω 15 χρόνια, να μην συμμετέχει στις διεργασίες του κόμματος, να μην έχει άποψη για αποφάσεις που λαμβάνει το κόμμα και η μόνη του παρουσία να είναι η κοινοβουλευτική ομάδα».

Η κ. Χαραλαμπίδου εξήγησε ότι δεν είχε ουσιαστική ανάμειξη με το ΑΚΕΛ πέραν της κοινοβουλευτικής της παρουσίας, καθώς «δεν είμαι μέλος του κόμματος, δεν είμαι στέλεχος. Οπότε, αντιλαμβάνεστε, περιορίζεται πάρα πολύ και ο ρόλος μου». Παρά ταύτα, επισήμανε: «Σέβομαι τη συνεργασία που είχα 15 χρόνια. Και από σεβασμό και μόνο, ναι, θα περιμένω. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Δίνοντας μάχες με εντιμότητα, αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Σέβομαι και θα αναμένω. Και όταν αποφασίσω τελεσίδικα τι πρόκειται να κάνω, πιστέψτε με, θα κάτσω εδώ απέναντί σας και θα σας πω αυτά που θέλετε να ακούσετε».

Ο Στέφανος Στεφάνου αναμένεται να έχει συνάντηση και με τον βουλευτή Λεμεσού Κώστα Κώστα, ο οποίος επίσης συμπλήρωσε το όριο θητειών και δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Ο Κώστα είναι μέλος του κόμματος, σε αντίθεση με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, που είναι συνεργαζόμενη με τις νέες δυνάμεις. Ο ίδιος είχε διαφωνήσει και παραιτηθεί από την τότε Κεντρική Επιτροπή πριν τις προεδρικές εκλογές του 2023, λόγω της επιλογής στήριξης της υποψηφιότητας Ανδρέα Μαυρογιάννη, οπόταν και η συνέχισης συνεργασίας τους παραμένει ένα ζητούμενο.

Από τα έδρανα της Βουλής αποχωρεί και ο τέως ΓΓ του κόμματος, Άντρος Κυπριανού. Το όριο θητειών έχουν επίσης συμπληρώσει οι Γιώργος Λουκαΐδης, Άριστος Δαμιανού και Άντρος Καυκαλιάς. Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να εξαιρέσει, για σκοπούς διατήρησης ισχυρού πολιτικού πυρήνα, περιορισμένο αριθμό υποψηφίων από τον περιορισμό των θητειών. Το συνολικό ποσοστό εξαιρέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της απερχόμενης κοινοβουλευτικής ομάδας, ποσοστό που μεταφράζεται σε δύο εξαιρέσεις.