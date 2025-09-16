Απαντήσεις για το μέλλον της στο ΑΚΕΛ και για τους ψιθύρους που ακούγονται για τυχόν αποχώρησή της από το κόμμα, έδωσε η βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίου.

«Αυτό που θέλω να βεβαιώσω τους πολίτες είναι ότι είμαι πολιτικός στην πρώτη γραμμή και δίνω τις μάχες μου στην πρώτη γραμμή. Δεν πρόκειται να αυτοαπενεργοποιηθώ, πράγμα που θα βολέψει πάρα πολλούς», υπογράμμισε για το μέλλον της στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο.

«Πρέπει να αποφασίσω πρώτα εγώ η ίδια τι θα κάνω. Είμαι ένας πολιτικός που με χαρακτηρίζει η συνέπεια, που εκτιμά και σέβεται. Οι ψηφοφόροι της αριστεράς μου έδωσαν δύο φορές την πρωτιά. Πίστεψαν σε εμένα και πίστεψαν πως με δίκαιο τρόπο και με στόχο την πάταξη της διαφθοράς, κάνω τη δουλειά μου», ανέφερε ανάμεσα σε άλλα και πρόσθεσε: «Δεν είναι εύκολα για εμένα να λάβω με ελαφρά την καρδία την άλφα ή βήτα απόφαση. Είμαι σε διαβούλευση με το ΑΚΕΛ».

Η κ. Χαραλαμπίδου εξέφρασε κριτική για τον θεσμό των νέων δυνάμεων, ως μη λειτουργικό. «Δεν μπορεί να φέρνεις έναν άνθρωπο και να τον έχεις στην απ’ έξω 15 χρόνια, να μην συμμετέχει στις διεργασίες του κόμματος, να μην έχει άποψη για αποφάσεις που λαμβάνει το κόμμα και η μόνη του παρουσία να είναι η κοινοβουλευτική ομάδα».

Δεν είχα ανάμειξη με το ΑΚΕΛ, είπε ακόμη και πρόσθεσε «δεν είμαι μέλος του κόμματος, δεν είμαι στέλεχος. Οπότε, αντιλαμβάνεστε, περιορίζεται πάρα πολύ και ο ρόλος μου».

Ωστόσο, είπε «σέβομαι τη συνεργασία που είχα 15 χρόνια. Και από σεβασμό και μόνο ναι, θα περιμένω. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Δίνοντας μάχες μου με εντιμότητα, αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Σέβομαι και θα αναμένω. Και όταν αποφασίσω τελεσίδικα τι πρόκειται να κάνω, πιστέψτε με, θα κάτσω εδώ απέναντί σας και θα σας πω αυτά που θέλετε να ακούσετε», ανέφερε.

«Θέλω ο κόσμος να θυμάται είναι ότι έδωσα τις μάχες μου και θα συνεχίσω να δίνω τις μάχες μου με σοβαρότητα, με αξιοπιστία. Γι’ αυτό και 15 χρόνια δεν μπόρεσαν να με περιθωριοποιήσουν ή να με, αν θέλετε, απομονώσουν, κυρίως οι αντίπαλοι», κατέληξε.