Φεύγει οριστικά από τα κοινοβουλευτικά έδρανα ή θα χτυπήσει ξανά την πόρτα της Βουλής με άλλο κόμμα ή κάποια νέα πολιτική πρωτοβουλία; Θα συνεχίσει να έχει κάποιο ρόλο στο ΑΚΕΛ ή θα τραβήξει μια κόκκινη γραμμή και θα βάλει οριστικό τέλος στη σχέση τους; Το ίδιο ισχύει ασφαλώς και από την αντίθετη πλευρά, αφού την τελεία στη σχέση τους μπορεί να βάλει η Εζεκία Παπαϊωάννου, ανεξαρτήτως κόστους. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η ιστορία φαίνεται ότι θα εξελιχθεί σε σίριαλ, καθώς το πολιτικό μέλλον της Ειρήνης Χαραλαμπίδου αναμένεται να έχει αρκετά ακόμα επεισόδια, με το τέλος της ιστορίας να παραμένει ανοικτό.

Η απόφαση της, έχει μία βαρύτητα ως προς την διαμόρφωση του κομματικού χάρτη ενόψει βουλευτικών εκλογών, καθώς πρόκειται για μία πολιτικό η οποία ήταν πρώτη σε σταυρούς προτίμησης στις τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Έχει φανατικό κοινό, αλλά και φανατικές αντιπάθειες,

Πώς έχουν τα δεδομένα

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου συμπλήρωσε τρεις συνεχόμενες θητείες στα κοινοβουλευτικά έδρανα του ΑΚΕΛ, στο οποίο συμμετέχει ως συνεργαζόμενη με τις Νέες Δυνάμεις. Με βάση το καταστατικό του κόμματος δεν μπορεί να επαναδιεκδικήσει εκλογή, ενώ από τη στιγμή που δεν είναι μέλος του κόμματος δεν μπορεί, σύμφωνα με την Εζεκία Παπαϊωάννου, να εξαιρεθεί για τις ανάγκες του πολιτικού πυρήνα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο καταστατικό. Άρα το σενάριο να είναι ξανά υποψήφια βουλευτής με το ΑΚΕΛ δεν υφίσταται, όπως διευκρινίστηκε, τόσο από τον Στέφανο Στεφάνου, όσο και από άλλα στελέχη του κόμματος.

Το ζητούμενο είναι πώς θα προσδιοριστεί το μέλλον της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με το ΑΚΕΛ, από τη στιγμή που δεν είναι μέλος του κόμματος, άρα ούτε και στέλεχος, και δεν θα βρίσκεται ούτε στη Βουλή. Θα έχει κάποιο ρόλο και ποιος θα είναι αυτός;

Επίσημο ραντεβού μεταξύ της ίδιας και του γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου δεν έχει ακόμα καθοριστεί για να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση. Αυτό αναμένεται να γίνει μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής η οποία είναι προγραμματισμένη στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η ηγεσία του κόμματος κατά καιρούς έχει δηλώσει πως έχει έτοιμη πρόταση να καταθέσει στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου, χωρίς όμως να δίνονται λεπτομέρειες.

Δεύτερο δεδομένο είναι ότι οι σχέσεις των δύο μερών είναι καλύτερες σήμερα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, μπορεί όμως και να έχει τη σημασία του.

Παρόλο ότι κάποια στιγμή είχε διαφανεί ότι οι δρόμοι των δύο πλευρών θα χώριζαν οριστικά, εντούτοις σήμερα το σκηνικό παραμένει αδιευκρίνιστο.

Το σενάριο συμπόρευσης με Οδυσσέα

Πριν από την εξαγγελία του κινήματος ΑΛΜΑ, η πολιτική συμπόρευση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη θεωρείτο σχεδόν βέβαιη. Η σχέση των δύο παραμένει εξαιρετική, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Αυτό, από μόνο του ως στοιχείο, δεν σημαίνει ότι προδιαγράφει την πολιτική συνεργασία των δύο πλευρών. Ακόμα και αν η Ειρήνη Χαραλαμπίδου διακόψει την πολιτική σχέση της με το ΑΚΕΛ, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν είναι δεδομένη η ένταξή της στο ΑΛΜΑ. Σίγουρα, τυχόν συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο του κινήματος θα έδινε σε αυτό ισχυρή δυναμική στις βουλευτικές εκλογές και θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό.

Ποια τα επόμενα βήματα

Το μόνο δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι το κεφάλαιο «πολιτική» δεν κλείνει για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Το έχει δηλώσει άλλωστε και η ίδια σε διάφορες περιπτώσεις όταν είχε ερωτηθεί. Απομένει, βέβαια, να αποφασίσει ποια θα είναι η συνέχεια της πολιτικής της διαδρομής, κάτι που θα εξαρτηθεί και από τα δεδομένα που θα προκύψουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η όποια απόφασή της δεν αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα. Το πιθανότερο είναι ότι θα ανοίξει τα χαρτιά της προς το τέλος του χρόνου ή ακόμα και στις αρχές του επόμενου.

Αυτή τη στιγμή, οποιαδήποτε εκτίμηση ως προς τις προθέσεις της θα ήταν παρακινδυνευμένη, καθώς φαίνεται πως εξετάζονται διάφορα σενάρια: είτε να διατηρήσει την πολιτική συνεργασία της με το ΑΚΕΛ και ταυτόχρονα να διαφυλάξει τους δεσμούς που έχτισε με τον κόσμο της Αριστεράς, είτε να ενταχθεί, υπό κάποιες προϋποθέσεις, στο ΑΛΜΑ μαζί με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, είτε να συνεχίσει με μια νέα πολιτική πρωτοβουλία και να κατέλθει στη μάχη των βουλευτικών εκλογών, είτε, τέλος, να μην επιλέξει καμία από τις πιο πάνω εκδοχές, παραμένον τας εκτός κοινοβουλίου αλλά διατηρώντας ενεργό ρόλο στον δημόσιο διάλογο με παρεμβάσεις και τοποθετήσεις.