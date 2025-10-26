Αθήνα και Λευκωσία ενώνονται από κοινές επιδιώξεις και στόχους για απελευθέρωση της Κύπρου, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το πέρας της πανηγυρικής δοξολογίας για την εορτή του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, Αγίου Δημητρίου, στην οποία παρέστη ως επίτιμος προσκεκλημένος μαζί με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι σήμερα θα εγκαινιαστεί η πρώτη έδρα Κυπριακών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προκειμένου «ως Κυπριακή Δημοκρατία για να τιμήσουμε τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία».

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως «αποτελεί ύψιστη τιμή να εκπροσωπώ τον Κυπριακό Ελληνισμό, να εκπροσωπώ τον κυπριακό λαό στην επίσημη δοξολογία για τον Άγιο Δημήτριο, στην επίσημη δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλης.

«Η πλειοψηφία των Κυπρίων που έπεσαν εκτός Κύπρου ήταν εδώ, στα ευλογημένα χώματα της Μακεδονίας» είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι τις δύο χώρες ενώνουν κοινές επιδιώξεις και κοινοί στόχοι.

«Μέσα από έναν συνεχή συντονισμό, εργαζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας, με ύψιστο στόχο την απελευθέρωση της Κύπρου, τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής. Πενήντα ένα χρόνια μετά, τα εδάφη της Κύπρου, τα εδάφη ενός σημαντικού μέρους του Ελληνισμού, συνεχίζουν να είναι υπό κατοχή. Και όσο συνεχίζεται αυτή η παράνομη κατάσταση πραγμάτων δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πράξουμε το παν για να επανενώσουμε την πατρίδα μας», τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρακαθήσει μαζί με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσουν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου-Μακεδονίας Αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης.

κυπε