Θέση στο ζήτημα των προβληματισμών του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και τις σκέψεις του για παραίτηση παίρνει το Κίνημα Άλμα. Με εκτενή ανακοίνωση, το Άλμα αναφέρει ότι όλα τα δημοσιεύματα στον Τύπο δημιουργούν την εντύπωση στους πολίτες ότι επιχειρείται «η ενίσχυση της καταρρακωμένης εικόνας του Σάββα Αγγελίδη», «η παρουσίασή του ως “αναντικατάστατου”, και, ακόμα χειρότερα» και «η έμμεση άσκηση πίεσης προς την Αρχή Κατά της Διαφθοράς σε σχέση με καταγγελίες που εκκρεμούν εναντίον του».

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση του Κινήματος Άλμα:

«Με ανησυχία παρακολουθούμε τις διαρροές που από χθες δημοσιεύονται σχεδόν σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τον Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα κ. Σάββα Αγγελίδη.

Σε ορισμένα εξ αυτών γίνεται λόγος για υποβολή παραίτησης από τον Σάββα Αγγελίδη, ενώ σε άλλα αυτό διαψεύδεται και καταγράφεται ο συναφής «προβληματισμός» του. Ωστόσο, ανεξαρτήτως της ακρίβειας των πληροφοριών, όλα τα δημοσιεύματα δημιουργούν στους εμβρόντητους πολίτες την εντύπωση ότι επιχειρείται, μεταξύ άλλων:

η ενίσχυση της καταρρακωμένης εικόνας του Σάββα Αγγελίδη,

η παρουσίασή του ως «αναντικατάστατου», και, ακόμα χειρότερα,

η έμμεση άσκηση πίεσης προς την Αρχή Κατά της Διαφθοράς σε σχέση με καταγγελίες που εκκρεμούν εναντίον του.

Υπενθυμίζουμε ότι ενώπιον της Αρχής εκκρεμεί η υπόθεση του κατασκοπευτικού μαύρου βαν. Τον Δεκέμβριο του 2022 συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών το γεγονός ότι ο Σάββας Αγγελίδης χειρίστηκε ο ίδιος προσωπικά και ανέστειλε την ποινική διαδικασία εναντίον των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση του κατασκοπευτικού μαύρου βαν, την οποία είχε καταχωρήσει ο τέως Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, τη στιγμή που υπήρχε θέμα σύγκρουσης συμφέροντος. Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε, υπήρχε επιχειρηματική δραστηριότητα συγγενικού προσώπου του κ. Αγγελίδη με μετέπειτα ερευνώμενες εταιρείες που ενεγράφηκαν από το δικηγορικό γραφείο του οποίου ο ίδιος ο κ. Αγγελίδης ήταν ιδρυτικός συνέταιρος.

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης της 10ης Ιουλίου 2025 αναφέρονται άλλες δύο σοβαρές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Αρχής. Η πρώτη αφορά στο γεγονός ότι ο κ. Αγγελίδης, όντας Υπουργός Άμυνας, παρέλειψε να αποκαλύψει στο Υπουργικό Συμβούλιο τη σχέση του με συγκεκριμένο μεγάλο δικηγορικό γραφείο της πρωτεύουσας, το οποίο προωθούσε την έκδοση «χρυσών» διαβατηρίων και στο οποίο ήταν μέτοχος μέχρι την υπουργοποίησή του, το 2018. Στη σχετική καταγγελία προέβη ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης. Όπως αναφέρεται, στοιχεία σε σχέση με την υπόθεση κατέθεσε στην Αρχή κατά της Διαφθοράς και η Ελεγκτική Υπηρεσία προ της παύσης του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Η δεύτερη αφορά ισχυρισμούς καταγγέλλοντος ότι, στις δύο δηλώσεις «Πόθεν Έσχες» που είχε υποβάλει στη Βουλή ο Σάββας Αγγελίδης ως υπουργός της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη παρέλειψε να δηλώσει την αγορά εταιρείας και τη μεταφορά χρεών σε άλλη εταιρεία. Όπως αναφέρεται, η εν λόγω καταγγελία είναι ανώνυμη αλλά συνοδεύεται με ονόματα και διευθύνσεις.

Όταν τον Ιούλιο 2025 υπήρξε καταδίκη της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στην υπόθεση N.T. v. Cyprus (28150/22), η οποία αφορά στην απόφαση του Σάββα Αγγελίδη να αναστείλει την ποινική δίωξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας, ως «Άλμα» είχαμε ενώσει τη φωνή μας με όσους ζητούσαν την παραίτηση των επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας. Σημειώνουμε ότι η απόφαση του ΕΔΑΔ στηλίτευε ευθέως και πρωτίστως την επιλεκτική και σεξιστική συμπεριφορά του Σάββα Αγγελίδη έναντι μιας γυναίκας θύματος βιασμού, προς όφελος πολιτικού προσώπου, το οποίο συμμετείχε σε ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού – κόμμα το οποίο και ο ίδιος ο κ. Αγγελίδης υπηρέτησε ως Υπουργός στην κυβέρνηση Αναστασιάδη. Εύλογα, συνεπώς, και σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται η εντύπωση διαπλοκής και εξυπηρέτησης ημετέρων.

Υπενθυμίζουμε, τέλος, την αναστολή ποινικής δίωξης σε πρώην πελάτη του, ο οποίος ήταν πρόσωπο πολύ γνωστό στην Αστυνομία και ο οποίος, μετά την απαλλαγή του από τον Σάββα Αγγελίδη, συνελήφθη για απόπειρα φόνου εναντίον άλλου προσώπου και καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

Εν ολίγοις, υπάρχει ένα μοτίβο στη συμπεριφορά του κ. Αγγελίδη, το οποίο, πλέον, δεν περνά απαρατήρητο. Με τη συμπεριφορά του, ο κ. Αγγελίδης ευτελίζει τόσο το αξίωμά του, όσο και την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν γνωρίζουμε άλλη ευνομούμενη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία τέτοια συμπεριφορά θα ήταν ανεκτή.

Ήδη από τον Ιούλιο 2025, είχαμε καλέσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να καλέσει τους δύο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας σε παραίτηση και εάν αρνηθούν να κινήσει τις προβλεπόμενες στο Σύνταγμα διαδικασίες, ώστε επιτελούς να ανορθωθεί το απόλυτα καταρρακωθέν κύρος της Νομικής Υπηρεσίας και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και τους θεσμούς του.

Αντί τούτων, μαθαίνουμε τώρα για συσκέψεις και γεύματα στο Προεδρικό και πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, με σκοπό -σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα- να αρθούν οι λόγοι της δυσαρέσκειας του κ. Αγγελίδη, ο οποίος φέρεται να χαρακτηρίζεται από τον κ. Χριστοδουλίδη «αναντικατάστατος». Τελικά, δεν είναι μόνο ότι οι συμπεριφορές του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα είναι επιλήψιμες, αλλά και ότι οι λέξεις έχασαν το νόημά τους – ύψιστο δείγμα θεσμικής παρακμής.

Όλα αυτά σαφώς καθιστούν πλέον τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέρος του προβλήματος της ανεπάρκειας και ακαταλληλότητας της ηγεσίας της Νομικής Υπηρεσίας.

Ακόμα πιο προβληματικό είναι το γεγονός ότι, με τις ενέργειες αυτές του Προέδρου, εγείρονται πολύ σοβαρά ερωτηματικά ως προς το κατά πόσον σέβεται το έργο και την ανεξαρτησία της Αρχής Κατά της Διαφθοράς. Υπενθυμίζουμε ότι, η ανεξαρτησία των θεσμών και η αμερόληπτη λειτουργία της Αρχής που διερευνά ζητήματα διαφθοράς αποτελούν θεμέλιο της κράτους δικαίου και προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να κρύβεται, μην αναλαμβάνοντας τις βαριές ευθύνες του. Ευχόμαστε μόνο όταν συμβεί αυτό να μην είναι πολύ αργά για τους θεσμούς της χώρας.»