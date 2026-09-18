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Στη Βουλή οδηγείται το κόστος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για ανέγερση του νέου Γενικού Χημείου του Κράτους, που υπολογίζεται στα €4,5 εκατ. και το οποίο δυνατόν να διπλασιαστεί όταν συνυπολογιστεί και η επίβλεψη της κατασκευής του κτηρίου.

Το κόστος της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών εγείρει με κοινοβουλευτική ερώτησή του ο πρόεδρος του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος εγγράφει το θέμα προς συζήτηση ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου και Δημοσίων Δαπανών.

Ο κ. Μιχαηλίδης, επικαλούμενος και τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού, αναφέρει πως το έργο θα κοστίσει €101.150.000, ποσό το οποίο προκύπτει από το γεγονός ότι για το κτήριο θα δαπανηθούν περίπου €85 εκατ., στα οποία θα προστεθεί και ο ΦΠΑ.

Πιο αναλυτικά, στην ερώτησή του, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2026, ο κ. Μιχαηλίδης ζητά ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό «αναφορικά με το διαγωνισμό Α/7/2024(Υ) του Τμήματος Δημοσίων Έργων για συμβουλευτικές υπηρεσίες για το νέο κτήριο του Γενικού Χημείου του Κράτους, εκτιμώμενης αξίας €4,5 εκατομμύρια, χωρίς ΦΠΑ».

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης παρατηρεί επίσης, πως «για έργο αυτού του κόστους, οι κατευθυντήριες αμοιβές του Γενικού Λογιστηρίου για υπηρεσίες πλήρους μελέτης και επίβλεψης, θα ανέρχονταν μόνο για αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό και επιμετρητή ποσοτήτων, σε περίπου €4,76 εκατομμύρια, χωρίς να περιλαμβάνονται οι αμοιβές ηλεκτρολόγου και μηχανολόγου μηχανικού. Από τα δε πρότυπα έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου, προκύπτει πως το 50% της αμοιβής πλήρων υπηρεσιών αφορά τα στάδια μετά την υπογραφή της κατασκευαστικής σύμβασης».

Ο κ. Μιχαηλίδης υποδεικνύει εξάλλου, πως η συγκεκριμένη σύμβαση αφορά μελέτη μόνο μέχρι το στάδιο «Developed Design», χωρίς πλήρη κατασκευαστικά σχέδια και χωρίς επίβλεψη της κατασκευής, αφού η περαιτέρω μελέτη και η κατασκευή θα υλοποιηθούν από τον εργολάβο (ανάδοχο) στο πλαίσιο σύμβασης μελέτης-κατασκευής.

Παράλληλα, σημειώνει, πως τέθηκαν ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως εικοσαετής πείρα και εμπειρία για εργαστηριακούς χώρους 4.000 τ.μ. και 7.000 τ.μ. για σειρά βασικών μελετητών. Όπως παρατηρεί, από τις πέντε προσφορές που υποβλήθηκαν, μόνο δύο έφθασαν στο στάδιο ανοίγματος του οικονομικού φακέλου (οικονομική προσφορά).

Με βάση τα πιο πάνω, ο κ. Μιχαηλίδης ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή για τα ακόλουθα:

1. Με ποια μεθοδολογία καθορίστηκε η εκτιμώμενη αξία των €4,5 εκατομμυρίων (Να δοθεί ο σχετικός αναλυτικός υπολογισμός και να διευκρινιστεί πώς λήφθηκε υπόψιν το περιορισμένο, σε σχέση με πλήρεις υπηρεσίες μελέτης και επίβλεψης, αντικείμενο της σύμβασης).

2. Με ποια τεχνική αιτιολόγηση καθορίστηκαν οι ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις συμμετοχής;

3. Για ποιους συγκεκριμένους λόγους αποκλείστηκαν οι τρεις από τις πέντε προσφορές πριν από το άνοιγμα της οικονομικής τους προσφοράς; Να κατατεθεί το σχετικό πρακτικό του αρμόδιου οργάνου αξιολόγησης ή/και ανάθεσης.

4. Πόσοι οικονομικοί φορείς έλαβαν ή συνδέθηκαν με τα έγγραφα του διαγωνισμού χωρίς τελικά να υποβάλουν προσφορά;

5. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων θεωρεί ότι η εκτιμώμενη αξία και οι όροι συμμετοχής ήταν επαρκώς τεκμηριωμένοι, αναγκαίοι και αναλογικοί ως προς το αντικείμενο της σύμβασης και συμβατοί με την εξασφάλιση ουσιαστικού ανταγωνισμού;.

Αυτή τη στιγμή το Γενικό Χημείο του Κράτους στεγάζεται σε ένα κτήριο κατασκευής του 1968 και βρίσκεται απέναντι από το Μακάρειο Νοσοκομείο και το Ογκολογικό. Το νέο κτήριο θα είναι τετραώροφο με δύο υπόγειους χώρους, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης. Σημειώνεται, πως ενώ το κόστος εκτιμάτο στα €35 εκατ., στην πορεία αναθεωρήθηκε στα €70 εκατ. και τώρα υπερέβη τα €100 εκατ.