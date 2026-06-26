Σοβαρές παρατυπίες και ανησυχητικά ευρήματα καταγράφονται σε προϊόντα που περιέχουν κάνναβη, κανναβιδιόλη (CBD) και συναφείς ουσίες, σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού του ΑΚΕΛ, Μαρίνας Νικολάου.

Από τους ελέγχους που διενήργησε το Γενικό Χημείο του Κράτους σε 277 προϊόντα κατά το 2024, προέκυψε ότι το 88% έφερε λανθασμένη σήμανση, το 43% περιείχε νέες ψυχοδραστικές ουσίες (NPS), κυρίως ημισυνθετικά κανναβινοειδή, ενώ το 42% περιείχε CBD σε συνδυασμό με παράνομα κανναβινοειδή, όπως THC και κανναβινόλη (CBN).

Μόλις το 15% των προϊόντων περιείχε αποκλειστικά CBD. Ο υπουργός αναφέρει ότι το Γενικό Χημείο του Κράτους απέστειλε επείγουσα επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητώντας να εξεταστεί η δυνατότητα αναστολής λειτουργίας καταστημάτων που διαθέτουν φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή προϊόντα που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει άμεσα την αναστολή ή ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστημάτων λόγω πώλησης τροφίμων που περιέχουν ψυχοτρόπες ή συναφείς ουσίες. Σε περιπτώσεις συστηματικής παραβίασης της νομοθεσίας, η λήψη μέτρων εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Αστυνομίας.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμόζουν σειρά μέτρων για τον έλεγχο της αγοράς. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο πραγματοποιούν ετήσια προγράμματα δειγματοληψίας τροφίμων με συστατικά από βιομηχανική κάνναβη, ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή τους με τα επιτρεπόμενα όρια THC που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Κατά το 2025 πραγματοποιήθηκαν 14 στοχευμένες επιχειρήσεις σε καταστήματα πώλησης ειδών βιομηχανικής κάνναβης, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν προϊόντα με κανναβιδιόλη σε μορφές όπως ζελεδάκια, μπισκότα και γλειφιτζούρια.

Σύμφωνα με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, μέχρι σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας για τα συγκεκριμένα προϊόντα στην Κύπρο, γεγονός που καθιστά μη νόμιμη τη διάθεσή τους από καταστήματα λιανικής. Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τον συντονισμό και την εντατικοποίηση των ελέγχων, με στόχο τον περιορισμό της κυκλοφορίας προϊόντων που περιέχουν απαγορευμένες ή επικίνδυνες ουσίες.