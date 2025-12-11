Τον πολύ σημαντικό ρόλο της ΕΕ στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού, επεσήμανε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ για το Κυπριακό κ. Γιοχάνες Χαν, διαβεβαιώνοντας τον παράλληλα ότι αν εξαρτιόταν από τον ίδιο θα επιτυγχάνετο λύση στο Κυπριακό.

Συγκεκριμένα, καλωσορίζοντας τον κ. Χαν, στην παρουσία της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων κας Μαριλένας Ραουνά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «είμαστε ευτυχείς που σας έχουμε σε αυτή τη νέα προσπάθεια και πραγματικά ελπίζουμε ότι η συνάντηση μου σήμερα (με τον Τ/Κ ηγέτη), αλλά και οι δικές σας επαφές- χαίρομαι που επιτέλους θα συναντηθείτε με τον Τ/Κ ηγέτη – να ανοίξουν τον δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών.

Χάσαμε 2,5 χρόνια και τώρα είναι η ώρα να συζητήσουμε την ουσία. Μεταβαίνω στη σημερινή συνάντηση με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017. Και η εμπλοκή της ΕΕ, η δική σας εμπλοκή, μπορεί να βοηθήσει να ανοίξει ο δρόμος για την επανέναρξη των συνομιλιών και φυσικά για τη λύση του Κυπριακού».

Από την πλευρά του ο κ. Χαν είπε, μεταξύ άλλων, ότι «πράγματι, πιστεύω ότι είναι η ώρα για αποτελέσματα. Μετά από τόσες δύσκολες στιγμές, πιστεύω ότι υπάρχει τώρα μια ευκαιρία, δεν θα πω η τελευταία ευκαιρία, αλλά υπάρχει μια ευκαιρία».

Επεσήμανε ακόμη απευθυνόμενος στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι «η Ευρώπη στηρίζεται πάρα πολύ σε εσάς για να βρείτε μια καλή σχέση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος όχι μόνο για την επανέναρξη των συνομιλιών αλλά και για να βρεθεί μια οριστική, θετική λύση» του Κυπριακού.

Απαντώντας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως «να είστε σίγουρος πως αν εξαρτιόταν από εμένα, θα είχαμε επιτυχία».