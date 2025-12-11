Μετά από έξι χρόνια, οι δύο ηγέτες στην Κύπρο θα συναντηθούν σήμερα στην παρουσία απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν θα συζητήσουν με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν την ουσία του Κυπριακού και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Η προηγούμενη συνάντηση σε επίπεδο ηγετών με αξιωματούχο του ΟΗΕ έγινε το 2019, όταν συναντήθηκαν οι Νίκος Αναστασιάδης και Μουσταφά Ακιντζί. Η παρουσία του Ερσίν Τατάρ στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας εμπόδισε στη συνέχεια την πραγματοποίηση ανάλογων συναντήσεων. Η σημερινή συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν – Ολγκίν αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην προσπάθεια.

Την ίδια ώρα, η παρουσία του Γιοχάνες Χαν στη Λευκωσία δεν θεωρείται τυχαία ούτε άσχετη με την προσπάθεια. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντήσει νωρίς το πρωί τον απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πριν συναντηθεί με τον Τουφάν Έρχιουρμαν.

Η παρουσία Χαν, ο οποίος θα συναντήσει τον Έρχιουρμαν και την Ολγκίν, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στον ευρύτερο στόχο: τη δημιουργία συνθηκών αμοιβαίου οφέλους για το Κυπριακό.

Για την Κύπρο, η παρουσία Ολγκίν και Χαν στη Λευκωσία την ίδια περίοδο θεωρείται σημαντική και υποβοηθητική στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κ. Λετυμπιώτης, δήλωσε χθες: «Η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ήταν στόχος που ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έθεσε από την πρώτη στιγμή. Ο διορισμός απεσταλμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι όροι εντολής του δημιουργούν πρόσθετη διπλωματική ικανότητα, η οποία δεν υπήρχε μέχρι σήμερα και μπορεί να αξιοποιηθεί. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε κρίσιμη στιγμή για το Κυπριακό, καθώς βρίσκεται ήδη στη χώρα η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Ολγκίν».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα πάει στη συνάντηση με Έρχιουρμαν και Ολγκίν με πρόθεση να συζητηθεί η ουσία του Κυπριακού και θα επιμείνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, θα τονίσει προς τους δύο συνομιλητές του ότι η διαδικασία πρέπει να αποσκοπεί στην επανέναρξη των συνομιλιών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο, στόχος του Προέδρου της Δημοκρατίας στη συζήτηση είναι να τεθούν θέματα ουσίας που αφορούν το Κυπριακό και να συγκληθεί η επόμενη πολυμερής διάσκεψη το συντομότερο δυνατό, όπως ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έχει προαναγγείλει. Αναμένεται επίσης ανασκόπηση της προόδου των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που συμφωνήθηκαν κατά τις δύο τελευταίες πολυμερείς διασκέψεις.

Το πρόγραμμα 8.15 π.μ. – Συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γιοχάνες Χαν 3.15 μ.μ. – Κοινή επίσκεψη των δύο ηγετών στο Ανθρωπολογικό Εργαστήρι της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων Θα ακολουθήσει η κοινή συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Έρχιουρμαν με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν 5.00 μ.μ. – Δεξίωση των Ηνωμένων Εθνών (End of the Year Reception) στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΓΓ, Χασίμ Ντιάν.

Σε ερώτηση αν η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει αντιπροτάσεις για τα ζητήματα μεθοδολογίας που έθεσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κ. Λετυμπιώτης είπε: «Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες, ακολουθώντας την ίδια προσέγγιση των τελευταίων δυόμισι χρόνων, ακριβώς επειδή θέλουμε να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό—και αυτή δεν επιτυγχάνεται μέσα από δημόσιες δηλώσεις—ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσέλθει αύριο απόλυτα προετοιμασμένος, έχοντας επεξεργαστεί όλες τις συνθήκες και τα δεδομένα που μπορούν να συμβάλουν εποικοδομητικά στην προσπάθεια».

«Πέραν τούτου, αντιλαμβάνεστε ότι στο Κυπριακό, αν πραγματικά μας ενδιαφέρει η πρόοδος, η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, η διατήρηση του μοναδικού πλαισίου που αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα—των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών—δεν μπορούν να υπάρχουν προϋποθέσεις. Στο επίκεντρο πρέπει να τίθεται ο ειλικρινής διάλογος, η παράθεση θέσεων και επιχειρημάτων, και κυρίως η πλήρης εναρμόνιση με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε.