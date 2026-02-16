Η Κυβέρνηση απάντησε στις βολές του εν αργία δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος διά στόματος του αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Ο Γιάννης Αντωνίου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα, ανέφερε ότι «ο κ. Φαίδωνος πρέπει να έχει και το βάρος της ευθύνης να αποδείξει αυτά που ισχυρίζεται». Υπενθυμίζεται ότι σε δήλωση του το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ο κ. Φαίδωνος άφησε αιχμές ότι η υπόθεση του χρησιμοποιείται για αποπροσανατολισμό από το θέμα του videogate και τα περί διαφθοράς στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Αντωνίου είπε ακόμα πως οι διωκτικές αρχές κάνουν τη δουλειά τους και η Κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποσείσει οτιδήποτε έχει να κάνει με κατηγορίες αυτού του είδους. «Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να αμφισβητούμε τους θεσμούς», σημείωσε. Επιπρόσθετα, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σχολίασε όσα συζητούνται το τελευταίο 24ωρο ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε από δημοσιογράφους να μην ερωτηθεί για το θέμα του Φαίδωνα Φαίδωνος, εξερχόμενος χθες από τον καθεδρικό ναό της μαρωνιτικής Εκκλησίας στη Λευκωσία. Ο κ. Αντωνίου υποστήριξε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης απλώς επισήμανε στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο, πως δεν σχολιάζει δηλώσεις άλλων.

Αποκάλυψε επίσης ότι εντός των ημερών ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα ανακοινώσει τον αντικαταστάτη του Χαράλαμπου Χαραλάμπους στη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Συμβούλιο Ειρήνης

Για την θετική απάντηση της Λευκωσίας και την συμμετοχή της Κύπρου στη σύνοδο του Συμβουλίου της Ειρήνης στις 19 Φεβρουαρίου υπό το καθεστώς του παρατηρητή, ο Γιάννης Αντωνίου επισήμανε πως είναι ξεκάθαρο ότι η σύνοδος θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο συζήτησης το σχέδιο του Τραμπ για την Γάζα. «Άρα δεν υπάρχει ζήτημα διπλωματικό, πολιτικό ή νομικό, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας και του ΟΗΕ», συμπλήρωσε. Διευκρίνισε επίσης ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για να γίνει η χώρα μέλος του νεοσύστατου Συμβουλίου.

Ενόχληση με Ολγκίν

Την διαφωνία της Κυβέρνησης με την προσέγγιση της ειδικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, επιβεβαίωσε ο Γιάννης Αντωνίου. Όπως είπε, η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει το Κυπριακό, ούτε και οι εκλογές. Πρόσθεσε επίσης, ότι η κ. Ολγκίν επικαλείται από την μία αυτά τα δύο πράγματα για την ελληνοκυπριακή πλευρά και την ίδια ώρα λέει ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν θα χρειαστεί χρόνο για να δεί πώς να κινηθεί. Ο κ. Αντωνίου δεν αρνήθηκε πως το άρθρο της κ. Ολγκίν προκάλεσε έκπληξη στην ελληνοκυπριακή πλευρά, αφού θα περίμεναν από την ίδια να τους ενημερώσει για το πάγωμα της διαδικασίας μέχρι το καλοκαίρι. Ξεκαθάρισε επίσης, ότι ο διάλογος ανάμεσα στους διαπραγματευτές και τους δύο ηγέτες θα συνεχιστεί μέχρι τότε, ενώ δεν υιοθέτησε την θέση που διατυπώνεται από κάποιους ότι η κ. Ολγκίν συμμερίζεται την τουρκική πλευρά.

Αφήνει σκιές η συνάντηση Αβέρωφ-Έρχιουρμαν

Ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σχολίασε και την συνάντηση του τέως προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στην Νέα Υόρκη. Ανέφερε ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν επικοινώνησε με την Κυβέρνηση για να ενημερώσει σε σχέση με αυτή την συνάντηση, ωστόσο του αναγνωρίζεται το δικαίωμα αν νομίζει ότι πρέπει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες -υπό την έννοια μιας συνάντησης- να το πράττει. «Είναι καλοδεχούμενες», είπε χαρακτηριστικά, ωστόσο, παραδέχτηκε πως ο τρόπος που έγινε αυτή η συνάντηση αφήνει σκιές. Εξήγησε πως όλοι οι πολιτικοί αξιωματούχοι συνηθίζουν να ενημερώνουν όταν έχουν τέτοιες επαφές, έστω και αν αυτές είναι ανεπίσημες.

Δείτε βίντεο από την παρέμβαση του Γιάννη Αντωνίου στο Σίγμα: