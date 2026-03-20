Συνέχεια στην ανοικτή κόντρα που εξελίσσεται ανάμεσα σε εκείνον και τον Φειδία Παναγιώτου έδωσε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega αμύνθηκε στις κατηγορίες που του προσάπτει ο ευρωβουλευτής για άσκηση ψυχολογικής πίεσης στην μέχρι χθες υποψήφια βουλεύτρια της Άμεσης Δημοκρατίας, Βάλερη Ταραπάι.

Ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε στον Φειδία Παναγιώτου ότι ο ίδιος στις τοποθετήσεις του δεν αναφέρθηκε στο όνομα της υποψήφιας και συμπλήρωσε ότι είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που το έπραξαν, δημοσιεύοντας και τη σχετική φωτογραφία της από τα κατεχόμενα.

Επανέλαβε επίσης ότι ουδέποτε είπε πως πρέπει οι υποψήφιοι της Άμεσης Δημοκρατίας στους οποίους αναφέρεται να αποκλειστούν από το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Ξεκαθάρισε όμως ότι στα ψηφοδέλτια που καταρτίζει το ΔΗΚΟ δεν υπάρχει χώρος για άτομα που έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για σοβαρά ποινικά αδικήματα, και που δεν έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

«Το κάθε κόμμα πρέπει να κρίνεται στη βάση των υποψηφίων που προτείνει», υπογράμμισε.

Επισήμανε επίσης ότι η Άμεση Δημοκρατία πρέπει να βγει μπροστά και να ενημερώσει τον κόσμο για τους υποψηφίους της. «Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το πράξω», σημείωσε.

Όσον αφορά τα στοιχεία που έδωσε στο Υπουργείο Εσωτερικών μετά από σχετικό αίτημα, ο Νικόλας Παπαδόπουλος διευκρίνισε ότι πρόκειται για δημοσιεύματα που ήδη βρίσκονταν στη δημόσια σφαίρα. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ υποστηρίζει ότι με βάση αυτά, το ΥΠΕΣ μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε διερεύνηση θελήσει.