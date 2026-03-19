Μετά την απόσυρση της Βάλερη Ταραπάι από υποψήφια με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, ο Φειδίας Παναγιώτου απαντάει μέσω βίντεο στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, αναφέροντας ότι οι κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον της Ταραπάι, την οδήγησαν στην απόφαση να αποσυρθεί.

«Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ επιτέθηκε της Άμεσης Δημοκρατίας και κατάφερε να κάνει μια υποψήφια μας να παραιτηθεί» ανέφερε σχετικά ο Φειδίας Παναγιώτου. Και πρόσθεσε: «Εμείς στην Άμεση Δημοκρατία δεν γνωρίζαμε γι’ αυτό το περιστατικό», εννοώντας την καταδίκη της Ταραπάι για υπόθεση ναρκωτικών στα κατεχόμενα.

Είπε ότι η Άμεση Δημοκρατία δίνει την δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να υποβάλουν υποψηφιότητα για βουλευτές. «Τώρα που βγήκαν οι 56, ξεκινήσαμε ήδη την διαδικασία που πρέπει για να ελέγξουμε ότι ο νόμος τους επιτρέπει, να υποβάλουν υποψηφιότητα».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ σε ανάρτησή του αναφέρθηκε σε τρεις περιπτώσεις υποψηφίων της Άμεσης Δημοκρατίας:

• Πρόσωπο που έχει συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών στα κατεχόμενα

• Πρόσωπο που διερευνάται για απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις

• Πρόσωπο που ξεγέλασε εκατοντάδες επενδυτές κατά την περίοδο του χρηματιστηρίου και τους έφαγε τα χρήματα τους

