Ο Χουλουσί Ακάρ, πρώην Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και νυν Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, προχώρησε σε νέα προκλητική ανάρτηση για την Κύπρο, δηλώνοντας ότι όσοι «κάνουν όνειρα για Πάσχα» στην «πατρίδα των Τουρκοκυπρίων» θα ζήσουν το «τελευταίο τους Πάσχα», επαναφέροντας στο προσκήνιο την ένταση γύρω από το Κυπριακό.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ακάρ ανέφερε πως «στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα».

Δείτε την ανάρτηση του Χολουσί Ακάρ:

Kıbrıs Türkü’nün vatanında,

Paskalya hayali kuranlar…



Son paskalyanız olur ! pic.twitter.com/vr6NhEFodx April 7, 2026

Παράλληλα, στις 2 Απριλίου είχε υποστηρίξει ότι η ύπαρξη δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών στο νησί συνιστά, κατά την άποψή του, αναπόφευκτη εξέλιξη.

Οι δηλώσεις του Τούρκου πρώην υπουργού επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το Κυπριακό, σε μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο σε διπλωματικό και γεωπολιτικό επίπεδο.

