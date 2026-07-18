Σπουδαίο υπερθέαμα αναμένεται να απολαύσουν όσοι θα δουν τον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Από τον Τομ Κρουζ και τη Μαντόνα μέχρι τον Τζάστιν Μπίμπερ, τη Σακίρα και τους BTS, το MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, θα μετατραπεί το βράδυ της Κυριακής (19/7) στη «μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου» για τον καταληκτικό αγώνα του τουρνουά, ανάμεσα στην Ισπανία και στην Αργεντινή.

Ύστερα από πέντε εβδομάδες και πλέον δράσης, με 104 αγώνες σε τρεις χώρες – Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά – και με τη συμμετοχή – για πρώτη φορά – 48 εθνικών ομάδων, το Παγκόσμιο Κύπελλο φτάνει στο τέλος του και ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο τροπαιούχο.

Πριν όμως γίνει γνωστό αν το βαρύτιμο αντικείμενο θα καταλήξει ξανά στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι ή, μετά από 16 χρόνια, στην Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ, οι 80.000 φίλαθλοι που θα βρίσκονται στις εξέδρες και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο θα παρακολουθήσουν μια λαμπερή τελετή λήξης και το εντυπωσιακό σόου του ημιχρόνου, παρουσία και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Τομ Κρουζ, Τζένιφερ Χάντσον και μεγάλα ονόματα στη σκηνή

Το πρώτο μέρος του προγράμματος, που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20:30 (ώρα Ελλάδας), αναμένεται να περιλαμβάνει την εμφάνιση του Τομ Κρουζ. Μετά τη θεαματική κατάβασή του με σχοινιά στο Stade de France, κατά την τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής σημαίας από το Παρίσι 2024 στο Λος Άντζελες 2028, παραμένει άγνωστο τι έχει ετοιμάσει αυτή τη φορά ο αστέρας του Χόλιγουντ.

Παρόντες θα είναι επίσης ο Ρόμπι Γουίλιαμς, η Λάουρα Παουζίνι και η Νικόλ Σέρζινγκερ, οι οποίοι ερμηνεύουν το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, «Desire».

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί ακόμη ο Αμερικανός streamer IShowSpeed, που αριθμεί περίπου 160 εκατομμύρια ακολούθους, καθώς και ο ράπερ Ποστ Μαλόουν. Τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών θα ερμηνεύσει η βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια και ηθοποιός Τζένιφερ Χάντσον.

Η FIFA υπόσχεται ημίχρονο 15 λεπτών

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, συγκεντρώνει το 11λεπτο σόου του ημιχρόνου. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, έχει υποσχεθεί ότι πρόκειται για «τη μεγαλύτερη σκηνή όλων των εποχών».

Το θέαμα, εμπνευσμένο από το παραδοσιακό halftime show του Super Bowl και με καλλιτεχνική επιμέλεια του Κρις Μάρτιν, τραγουδιστή των Coldplay, θα φέρει στη σκηνή καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και μουσικών ειδών.

Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχουν η Μαντόνα, η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα νέο άλμπουμ στα 67 της χρόνια, ο Καναδός Τζάστιν Μπίμπερ, το νοτιοκορεατικό συγκρότημα BTS και η Σακίρα, που έχει συνδέσει το όνομά της με τις εμφανίσεις της σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Το τραγούδι «Dai Dai», συνεργασία της Κολομβιανής σταρ με τον καλλιτέχνη της Αfrobeat, Μπέρνα Μπόι,το οποίο ακούστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, θα παρουσιαστεί ξανά στο στάδιο.

Στο μουσικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν επίσης ο διάσημος Βενεζουελανός μαέστρος Γκουστάβο Ντουνταμέλ, μια χορωδία από τη Νέα Υόρκη και οι Coldplay.

Η εκδήλωση έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς στόχος της είναι η συγκέντρωση πόρων για πρόγραμμα εκπαίδευσης που υλοποιούν από κοινού η FIFA και η μη κυβερνητική οργάνωση Global Citizen, της οποίας συνιδρυτής είναι ο Κρις Μάρτιν.

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα 11 λεπτών

Η FIFA διαβεβαίωσε ότι το ημίχρονο δεν θα υπερβεί τα 15 λεπτά που προβλέπει ο κανονισμός. Από αυτά, 11 λεπτά θα διατεθούν για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ενώ ο υπόλοιπος χρόνος θα χρησιμοποιηθεί για τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση της σκηνής, καθώς και για την άρδευση του αγωνιστικού χώρου.

Ωστόσο, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, που διεξήχθη ακριβώς πριν από έναν χρόνο στο ίδιο στάδιο, η διακοπή διήρκεσε λίγο περισσότερο από 24 λεπτά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση ενός αντίστοιχου θεάματος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ