Στο Δημοτικό Σχολείο Μενοίκου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στις εκλογές.

Σε δηλώσεις του μετά την ψηφοφορία, ο κ. Παναγιώτου ευχαρίστησε όλους όσοι εργάζονται για τη διεξαγωγή των εκλογών, καθώς και τους πολίτες που προσήλθαν για να ψηφίσουν.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους που δουλεύουν σήμερα στις κάλπες, να ευχαριστήσουμε τα κανάλια, όλους που είμαστε εδώ και πραγματικά όλους που ήρθαν να ψηφίσουν», ανέφερε.

Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας κάλεσε παράλληλα τους πολίτες να προσέλθουν μέχρι την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, υπενθυμίζοντας ότι οι κάλπες κλείνουν στις 18:00.

«Οι νέοι συνήθως έρχονται να ψηφίσουν το απόγευμα. Μην το ξεχάσετε», ανέφερε.

Ο κ. Παναγιώτου ευχήθηκε επίσης «καλή επιτυχία σε όλα τα κόμματα και όλους τους υποψηφίους».

ΚΥΠΕ