Την ικανοποίησή της για την προοπτική που διανοίγεται για σύγκληση μια νέας διευρυμένης διάσκεψης «5 + 1» για το Κυπριακό εξέφρασε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου μετά τη συνάντησή της με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ Μαρία Άγγελλα Ολγκίν.

Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου

Συναντήθηκα σήμερα με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ με σκοπό να συζητήσουμε τις εξελίξεις και την περαιτέρω πορεία του κυπριακού. Έχω εκφράσει στην κ. Ολγκίν την ικανοποίηση μας από την προοπτική που διανοίγεται για σύγκληση μια νέας διευρυμένης διάσκεψης «5 + 1», με πρωτοβουλία του ΓΓ.

Μεταφέραμε στην κ. Ολγκίν τη θέση μας πως πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ούτως ώστε να ανοίξει ο δρόμος για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Θεωρούμε ότι αποτελεί εθνικό μας χρέος να πράξουμε ότι περνά από το χέρι μας για εξεύρεση λύσης που να επανενώνει και να απελευθερώνει τον τόπο μας από τα κατοχικά στρατεύματα, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Αυτή τη στιγμή πρέπει να επικρατήσει η υπευθυνότητα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Οφείλουμε να διαφυλαχθεί επίσης η άριστη συνεργασία και ο απόλυτος συντονισμός με την ελληνική κυβέρνηση.

Σε όλη αυτή την πορεία θα πρέπει να επιδιωχθεί η ενεργή εμπλοκή της ΕΕ για να ασκηθούν οι αναγκαίες πιέσεις προς την Τουρκία προκειμένου να αλλάξει τη στάση της και να συμβάλει στην επίλυση του Κυπριακού.

Η αποφασιστικότητα της πλευράς μας και η οικοδόμηση αξιοπιστίας απέναντι στα Ηνωμένα Έθνη αλλά και στην ΕΕ είναι καθοριστικές για τις περεταίρω εξελίξεις.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις και σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της πλευράς μας για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλίων.