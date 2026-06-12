Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατηγόρησε το ΑΚΕΛ ότι αποτέλεσε τη «μοναδική παραφωνία» στη συνεννόηση και τη συναίνεση στη Βουλή για τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να επιβάλει τη δική του άποψη σε όλους.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ προχώρησε σε «νέο παραλήρημα», παραπληροφορώντας, όπως υποστηρίζει, την κοινωνία, στοχοποιώντας προσωπικά την Πρόεδρο της Βουλής και διαστρεβλώνοντας τα γεγονότα.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός σημειώνει ότι προσήλθε σήμερα στην Επιτροπή Επιλογής με πνεύμα συναίνεσης, τονίζοντας ότι για το κόμμα προτεραιότητα είναι η έναρξη των εργασιών της Βουλής. «Αν συμπεριφέρονταν όλοι σαν το ΑΚΕΛ, η Βουλή θα έμενε στον πάγο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ΔΗΣΥ εξέφρασε θέση αρχών υπέρ του σεβασμού του Συντάγματος, του Κανονισμού Λειτουργίας της Βουλής και της λαϊκής ετυμηγορίας. Παράλληλα, σημειώνει ότι δεν επέμεινε στη διεκδίκηση επιπρόσθετης προεδρίας επιτροπής, την οποία, όπως αναφέρει, «λογικά θα έπρεπε να διεκδικήσει», προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Ο ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι σε έναν συμβιβασμό κανείς δεν μπορεί να αξιώνει να γίνει αποκλειστικά το δικό του και ότι κανένα κόμμα δεν πέτυχε όσα επιδίωκε εξαρχής.

Καταλήγοντας, κατηγορεί το ΑΚΕΛ ότι, αντί να συνεισφέρει στην προσπάθεια, επέλεξε ξανά «την τοξικότητα, την έντονη αντιπαράθεση και τη συνωμοσιολογία», καλώντας το να κατανοήσει ότι οι εκλογές τελείωσαν και ότι οι πολίτες αναμένουν από τα κόμματα να επικεντρωθούν στο κοινοβουλευτικό τους έργο.

Οι αναφορές Λουκαΐδη για Αννίτα, ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ

Νωρίτερα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης είπε ότι «για πρώτη φορά δεν έχουμε μπορέσει να καταλήξουμε μέσα από συναινετική λύση στην κατανομή των προεδριών όχι εξ υπαιτιότητας του ΑΚΕΛ». «Αντίθετα, επιδείξαμε όλη την καλή θέληση και βούληση χωρίς να διεκδικήσουμε τίποτα περισσότερο από αυτό που είχαμε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, αλλά δυστυχώς βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που είχε διαμορφωθεί εκ των προτέρων και του οποίου ηγείτο η Πρόεδρος της Βουλής, η κ. Δημητρίου», πρόσθεσε.

Ο κ. Λουκαΐδης είπε ότι «είναι λυπηρό και τραγικό, αν όχι τραγελαφικό, γιατί είδαμε τη συνέχεια αυτού που βιώσαμε με την Προεδρία της Βουλής» και πρόσθεσε ότι «η κ. Δημητρίου να είναι έτοιμη να δώσει όλα, όχι απλά στο ΔΗΚΟ, αλλά και στο ΕΛΑΜ, στη βάση των ίδιων σκοπιμοτήτων και με τον ίδιο τρόπο που είδαμε να εξελίσσεται αυτό το θέατρο του παραλόγου με την Προεδρία της Βουλής».

Ανέφερε ότι έχουν δώσει την Επιτροπή Άμυνας στο ΕΛΑΜ, όπως ήθελε, όπως διεκδικούσε και όπως έβαζε βέτο, γιατί κάθε βέτο, όπως είπε, «που έβαζε το ΕΛΑΜ στην Επιτροπή Επιλογής γινόταν αμέσως αποδεκτό από την κ. Δημητρίου και είναι πιθανόν να δούμε τον Χρίστο Χρίστου Πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας».

Αναφέρθηκε σε «ζημιά και για την Κύπρο και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης που θα τύχει από την τουρκική πλευρά μια τέτοια προεδρία» και σε «τραμπιστές, όπως δεν συμβαίνει σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα, που δεν δέχονται ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, να προεδρεύουν της Επιτροπής Περιβάλλοντος», την οποία έχουν δώσει στον ΕΛΑΜ μαζί με την Επιτροπή Μεταφορών.

Είπε ακόμη ότι «η κ. Δημητρίου, έχει ικανοποιήσει πλήρως και τα αιτήματα του ΔΗΚΟ στη βάση του πάρε δώσε που έχει κάνει και με τα δύο κόμματα» και πρόσθεσε πως τα τρία κόμματα μαζί τα συμφώνησαν πριν να εισέλθουμε σε συζήτηση και τα επέβαλαν παρά τη δική μας διαφωνία και παρά το ότι αυτό ζημιώνει τον τόπο, δεν σέβεται καθόλου τις αναλογίες όπως αυτές προέκυψαν μέσα από τη λαϊκή ετυμηγορία και τα ποσοστά των κομμάτων».

Ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ έχει πέντε προεδρίες και πρόσθεσε πως «για να ικανοποιήσει τα θέλω του ΕΛΑΜ και του ΔΗΚΟ, η κ. Δημητρίου έχει δώσει στα δύο αυτά κόμματα έξι προεδρίες».

Ανέφερε επίσης ότι δεν έχει γίνει σεβαστό «και αυτό που τονίζαμε από την αρχή και υποτίθεται όλοι συμφωνούσαμε, να μειωθούν οι Επιτροπές ώστε να πετύχουμε μεγαλύτερη και πιο εύθυμη λειτουργία της Βουλής, γιατί συμπίπτουν επιτροπές τις ίδιες ώρες και βουλευτές πρέπει να είναι ταυτόχρονα σε δύο επιτροπές».

«Δεν έβγαιναν με μικρότερο αριθμό επιτροπών, τα όσα σχεδίαζαν και ήθελαν να επιβάλουν, οπότε κράτησαν και τον αριθμό στις 16 επιτροπές», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες ότι το ΑΚΕΛ επέμενε πάρα πολύ σε σχέση με την προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος και ότι ήταν πρόθυμο να πάρει την προεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το ΕΛΑΜ, ο κ. Λουκαΐδης είπε ότι το ΑΚΕΛ γνώριζε ότι «τα άλλα κόμματα είχαν συνεννοηθεί και ότι ακόμα και χωρίς συνεννόηση θα έδιναν προεδρίες στο ΕΛΑΜ και δεν θα ακολουθούσαν το μοντέλο άλλων χωρών».

«Αυτό που προσπαθήσαμε με νύχια και με δόντια και παρόλο που μας είχαν από την απέξω και έκαναν αυτό που είχαν προαποφασίσει και το επέβαλαν, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον τόπο βάζοντας δημιουργικές εισηγήσεις που δεν μας αφορούσε, ώστε το ΕΛΑΜ να πάρει μόνο τεχνικές επιτροπές, να μην πάρει επιτροπές που είναι πολιτικά και ιδεολογικά φορτισμένες, που θα κάνουν ζημιά στην κοινωνία, που ενδεχομένως να εκθέσουν σοβαρά τη χώρα μας απέναντι σε αντίπαλους που καραδοκούν», ανέφερε και πρόσθεσε πως το ίδιο έκαναν και για την Επιτροπή Άμυνας και για την Περιβάλλοντος και για την Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Θεσμών.

Ανέφερε ότι «δεν είναι νοητό και δεν είναι λογικό να τα δώσεις σε ένα κόμμα που είναι απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το κράτος δικαίου – και η ακροδεξιά τέτοια είναι όχι μόνο στην Κύπρο και στην Ευρώπη και στον κόσμο – τα δώσεις στην ακροδεξιά και στο ΕΛΑΜ».

Είπε ακόμη ότι η ελληνική Κυβέρνηση δεν δέχεται να συναντηθεί μαζί το ΕΛΑΜ και πρόσθεσε πως το ΑΚΕΛ προσπάθησε να βοηθήσει «ως την τελευταία στιγμή για να μην πάει η Άμυνας στο ΕΛΑΜ και να πάει στο ΔΗΚΟ και να μείνει με την Ελέγχου το ΕΛΑΜ», προσθέτοντας ότι το ΕΛΑΜ «έβαλε βέτο και η κ. Δημητρίου ό,τι ήθελε το ΕΛΑΜ ακολουθούσε».

«Τραγικό και όλα αυτά, όχι μόνο σε σχέση με τα πάρε – δώσε που έγιναν για την Προεδρία της Βουλής, αλλά και με φόντο τις επιδιώξεις για τις προεδρικές εκλογές», κατέληξε.