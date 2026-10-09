Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στην εκλογή του νέου Προέδρου της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (ΔΕ), για την περίοδο 2026-2029, συμμετείχαν οι Βουλευτές Δημήτρης Δημητρίου και Στέφανος Στεφάνου, στο πλαίσιο της 153ης Συνέλευσης της ΔΕ, οι εργασίες της οποίας ολοκληρώνονται την Παρασκευή στην Αρούσα της Τανζανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι δύο βουλευτές συμμετείχαν στη Συνέλευση ως μέλη αντιπροσωπείας της Βουλής, με επικεφαλής τον κ. Δημητρίου.

Κατά την τελευταία ημέρα των εργασιών, οι Κύπριοι βουλευτές συμμετείχαν στη διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης για την περίοδο 2026–2029, κατά την οποία εξελέγη ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Αυστραλίας, Milton Dick.

Όπως αναφέρεται, στο περιθώριο των εργασιών οι Κύπριοι βουλευτές είχαν επαφές με κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, την Αφρική και την Ασία-Ειρηνικό, κατά τις οποίες εκφράστηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα.

Εξάλλου, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ κοινοβουλίων, καθώς και στη σημασία της συμμετοχής στη ΔΕ για την ανάπτυξη των διακοινοβουλευτικών σχέσεων, την ανταλλαγή απόψεων για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και την προώθηση κοινών στόχων.

ΚΥΠΕ