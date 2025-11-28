Κραυγαλέα και πολλαπλή σύγκρουση συμφέροντος για τον επικεφαλής του σκιώδους Υπουργικού του ΔΗΣΥ καταγγέλλει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε σχέση με το ζήτημα της αναστολής ποινικής δίωξης πελάτη του πρώην δικηγορικού γραφείου του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη.

Ο τέως Γενικός Ελεγκτής με ανάρτηση του απευθύνεται προς την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και θέτει ζήτημα δεοντολογίας. Διερωτάται γιατί ανέχονται τον κ. Ιωαννίδη να τον κατηγορεί για ψεύδη και ότι έκανε «την παραπλάνηση επιστήμη». Ισχυρίζεται επίσης ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να μιλά επί του θέματος της αναστολή ποινικής δίωξης πελάτη του πρώην δικηγορικού γραφείου του Σάββα Αγγελίδη λόγω σύγκρουσης συμφέροντος.

Στην ανάρτηση του σημειώνει ότι το δικηγορικό γραφείο του Μ. Ιωαννίδη εκπροσωπεί νομικά το πρόσωπο που απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες, ο Σάββας Αγγελίδης είναι πρώην συνεταίρος και φίλος του, και η σύζυγος του Σάββα Αγγελίδη είναι συνάδελφος του Μ. Ιωαννίδη.

«Μόνο και μόνο γι αυτό, ο Μ. Ιωαννίδης όφειλε να σιωπά», υπογραμμίζει.

Αυτούσιο το περιεχόμενο της ανάρτησης του:

«Αγαπητή Αννίτα,

Παραθέτω την πιο πρόσφατη ανακοίνωση του Κόμματος μας για τον Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη. Είναι ορθή μέχρι το τελευταίο ιώτα. Οποιος/α τη διαβάσει δεν θα δυσκολευτεί να δει ότι για την απαλλαγή του πελάτη του πρώην δικηγορικού γραφείου του κ. Αγγελίδη από την κατηγορία της βομβιστικής επίθεσης, θέτουμε ερωτήματα, δεν διατυπώνουμε θέση. Δεν θα υπεισέλθω εδώ στις διαφορετικές αντιλήψεις μας για την κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ και τους διορισμούς της στη ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας. Θέλω να σταθώ μόνο σε ένα θέμα δεοντολογίας. Διερωτώμαι γιατί ανέχεστε τον (διορισμένο) δεύτερο τη τάξει στο κόμμα σας Μιχάλη Ιωαννίδη να με κατηγορεί ότι «ψεύδομαι» και ότι «έκανα την παραπλάνηση επιστήμη», εφόσον η ανακοίνωσή μας είναι πραγματολογικά ορθή πέρα ως πέρα. Επιπλέον, ο Μ. Ιωαννίδης είναι ο τελευταίος που μπορεί να μιλήσει επι του θέματος, δεδομένου ότι έχει κραυγαλέα και πολλαπλή σύγκρουση συμφέροντος. Θυμίζω ότι: το δικηγορικό γραφείο του Μ. Ιωαννίδη εκπροσωπεί νομικά το πρόσωπο που απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες, ο Σάββας Αγγελίδης είναι πρώην συνεταίρος και φίλος του, και η σύζυγος του Σάββα Αγγελίδη είναι συνάδελφος του Μ. Ιωαννίδη. Μόνο και μόνο γι αυτό, ο Μ. Ιωαννίδης όφειλε να σιωπά. Όχι μόνο δεν το κάνει, αλλά έχει το θράσος να συκοφαντεί αντιπάλους του. Θα συμφωνείς, υποθέτω, ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο.»