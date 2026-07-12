Ο διεθνούς διαμετρήματος βιολονίστας επιστρέφει στο Κούριο με τις «Τέσσερις Εποχές» του Βιβάλντι και θυμόμαστε όσα είχε πει για τη φύση, τη μουσική, την ενέργεια των ιστορικών χώρων και τη σύνδεση με το κοινό.

Δύο χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση στην Κύπρο, ο μοσχοβίτικης καταγωγής, Αυστριακός βιρτουόζος του βιολιού Γιούρι Ρέβιτς (Yury Revich) επιστρέφει στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, τη φορά αυτή για να ερμηνεύσει τις «Τέσσερις Εποχές». Συμπράττει με αυστριακή ορχήστρα δωματίου στη συναυλία «Vivaldi & Other Classics», έχοντας ως κεντρικό άξονα το αριστούργημα του Αντόνιο Βιβάλντι, ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου

Ο Ρέβιτς συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους και πλέον διακεκριμένους βιολονίστες της γενιάς του κι έχει εμφανιστεί σε ορισμένες από τις σημαντικότερες αίθουσες του κόσμου, από το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης μέχρι τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και το Musikverein της Βιέννης. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει παράλληλα έντονη δραστηριότητα και ως συνθέτης, παρουσιάζοντας δικά του έργα σε μεγάλες ευρωπαϊκές σκηνές.

Το φυσικό σκηνικό του Κουρίου, με τη θέα προς τη Μεσόγειο και τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό, μοιάζει ιδανικό για ένα έργο που αποτυπώνει με μουσικούς όρους τη διαδοχή των εποχών, τις μεταβολές της φύσης και τις διακυμάνσεις των ανθρώπινων συναισθημάτων. Τότε, μιλώντας στον «Φ», είχε περιγράψει τη μουσική ως μια παγκόσμια γλώσσα και τη δημιουργία ως μια σχέση που χρειάζεται διαρκώς πάθος και περιέργεια για να παραμένει ζωντανή. Λόγια που αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα.

«Η φύση πάντα αποτελούσε μια μεγάλη έμπνευση για τους συνθέτες, έτσι και για εμένα, γιατί είναι αυθόρμητη και απρόβλεπτη, όμορφη και δυνατή, όπως μπορεί να είναι και η μουσική και το ένστικτο ενός καλλιτέχνη» έλεγε. Με αφορμή την εμφάνιση στο Κούριο, σχολίαζε ότι «η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα, όπως και η αρχιτεκτονική, η οποία συχνά παραμένει για αιώνες, κάποιες φορές ακόμα και για χιλιάδες χρόνια είναι ακόμα εκεί, κουβαλώντας όλη την ενέργεια, τις μνήμες και τα γεγονότα που έχει βιώσει».

Αναφερόμενος στα όργανα που χρησιμοποιεί και πώς επηρεάζουν την απόδοση σημείωνε ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα μέσο παραγωγής ήχου, αλλά ένα εργαλείο που μεταμορφώνει τον εκτελεστή και τον ακροατή. «Τα βιολιά είναι σαν τα μαγικά ραβδιά του Χάρι Πότερ. Μερικές φορές σε επιλέγουν αυτά, περισσότερο απ’ ότι τα επιλέγεις εσύ! Έχω το προνόμιο να παίζω με κάποια απίστευτα βιολιά. Η ιστορία, ο ήχος, η κληρονομιά που κουβαλούν, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό».

Η αντίληψή του για τη μουσική ξεπερνά την έννοια της τεχνικής αρτιότητας. Για τον ίδιο, κάθε ερμηνεία οφείλει να είναι μια ζωντανή εμπειρία. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά, «κάθε συναυλία είναι μια νέα ιστορία», ακόμη κι όταν πρόκειται για έργα που έχουν παιχτεί αμέτρητες φορές. Το ζητούμενο δεν είναι η αναπαραγωγή μιας ήδη κατακτημένης εκτέλεσης, αλλά η αναζήτηση μιας καινούργιας αλήθειας μέσα στη μουσική. «Όταν παίζω μουσική, παίζω με όλη μου την καρδιά κι όλα μου τα συναισθήματα και φυσικά με έντονο πνευματικό μόχθο, για να μπορέσω να αποδώσω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα» εξομολογούνταν.

Αυτή η προσέγγιση ταιριάζει ιδανικά στις «Τέσσερις Εποχές», ένα έργο που κάθε μεγάλος βιολονίστας καλείται να επαναπροσδιορίσει μέσα από τη δική του προσωπικότητα. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η μουσική δεν μπορεί να μένει στάσιμη ούτε να αντιμετωπίζεται ως μουσειακό έκθεμα. Αντίθετα, κάθε νέα ερμηνεία αποτελεί μια νέα συνομιλία ανάμεσα στον συνθέτη, τον μουσικό και το κοινό. «Να είσαι πάντα περίεργος. Να συνεχίζεις να επενδύεις τα συναισθήματα και τη διάνοιά σου στη δημιουργία και την ανακάλυψη κάτι νέου. Είναι σαν μια ανθρώπινη σχέση: αν δεν δουλεύεις πάνω σ’ αυτή, αν δεν διατηρείς το πάθος και την περιέργεια ζωντανά, τότε γίνεται επίπεδη» ήταν η παραίνεσή του.

© Mike Ives

Στη συνέντευξη στάθηκε για λίγο και στην πλευρά του ακροατή, θέση που του αρέσει να βρίσκεται όταν έχει χρόνο ανάμεσα σε συναυλίες και πρόβες. «Για μένα, ως ακροατή, είναι πολύ σημαντικό όταν φεύγω από μια συναυλία να αισθάνομαι ότι βίωσα κάτι. Κάποια συναισθήματα, ίσως κάποιες αναμνήσεις που ξύπνησαν, ίσως να ονειρεύομαι κάτι ακούγοντας τη μουσική, ή να εντυπωσιάστηκα από τις δεξιοτεχνικές όψεις της ερμηνείας. Αν φύγω από μια συναυλία και νιώθω αδιάφορος, ή την ξεχάσω δύο ώρες αργότερα, τότε η συναυλία δεν με ‘γέμισε’ αρκετά από συναισθηματικής ή διανοητικής απόψεως».

Για τον Ρέβιτς δεν είναι ποτέ ζητούμενο ο εντυπωσιασμός μέσω της δεξιοτεχνίας αλλά η δημιουργία μιας ανθρώπινης σύνδεσης. Η μουσική λειτουργεί ως κοινή γλώσσα που μπορεί να ενώσει ανθρώπους ανεξάρτητα από εθνικότητα, γλώσσα ή πολιτισμικό υπόβαθρο.

Η συναυλία στο Κούριο διοργανώνεται από την Celebrity Gala, εταιρεία που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει στην Κύπρο διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της κλασικής μουσικής, αξιοποιώντας εμβληματικούς χώρους του νησιού για εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.

INFO Η συναυλία «Vivaldi & Other Classics» πραγματοποιείται την Κυριακή 26 Ιουλίου, στις 8μ.μ., στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου (προσέλευση από τις 7μ.μ.). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις «Τέσσερις Εποχές» του Αντόνιο Βιβάλντι και άλλα δημοφιλή έργα του κλασικού ρεπερτορίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

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