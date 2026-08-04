ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Τσίρειο Στάδιο, 8.30μ.μ. Ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς της σύγχρονης εποχής, ο Στινγκ, επιστρέφει στην Κύπρο έπειτα από δύο δεκαετίες απουσίας για μία και μοναδική συναυλία. Η περιοδεία «STING 3.0» σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική φάση για τον Στινγκ. Ο τίτλος «3.0» αναφέρεται στη σύνθεση του σχήματος: επί σκηνής βρίσκονται μόλις τρεις μουσικοί — ο ίδιος στο μπάσο και τη φωνή, ο επί δεκαετίες συνεργάτης του Ντόμινικ Μίλερ στην κιθάρα και ο Κρις Μάας στα ντραμς. Τα support acts θα εμφανιστούν έως τις 8μ.μ.. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

Τριμίκλινη, Αμφιθέατρο Μιχαλάκη Κονναρή, 8μ.μ. Ένα πολιτιστικό οδοιπορικό στις μνήμες, τις παραδόσεις και τις ομορφιές της Κύπρου αποτελεί η παράσταση Θεάτρου Σκιών «Μια Βαλίτσα Κύπρος», σε σύλληψη της Ελένης Παπαχριστοφόρου. Μετά την παράσταση ακολουθεί το βιωματικό εργαστήρι «Η Φιγούρα που Θυμάται». Επόμενες: 16/8 Άγιοι Βαβατσινιάς, 18/8 Πολύστυπος, 23/9 Κατύδατα, 30/9 Μονιάτης

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λεμεσός, Χαρουπόμυλος Λανίτη. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, συνεχίζεται σήμερα τις πιο κάτω ταινίες: «Barbara Forever» του Μπράιντι Οκόνορ 6.30μ.μ., «Still Pushing Pineapples» του Κιμ Χόπκινς 8.30μ.μ, Filthy των Μπάρμπαρα Μεστάνζα και Μάρκ Πουζολάρ 10.30μ.μ. filmfestival.com.cy

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Sic. Contemporary Culture siccontemporary.com. Μια νέα τοποειδική εγκατάσταση, υπό τον τίτλο «Aggregate», παρουσιάζει η εικαστικός Μαρίνα Κασσιανίδου. Μέχρι 13/8

Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Spider-Man: Brand New Day (σκηνοθεσία Destin Daniel Cretton με τους Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.