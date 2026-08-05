ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε και στις 3/9 προβάλλεται η ταινία «Ynan» σε σκηνοθεσία του γεννημένου στην Ουκρανία, αλλά συριακής και παλαιστινιακής καταγωγής Αμίρ Φακέρ Ελτίν. Η ταινία ακολουθεί έναν εξόριστο Λιβανέζο συγγραφέα, ο οποίος, αποκομμένος από τις ρίζες του, ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο και παγωμένο νησί της Βόρειας Θάλασσας με την ακλόνητη πρόθεση να δώσει τέλος στη ζωή του. 22348203
- Λεμεσός, Χαρουπόμυλος Λανίτη. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, συνεχίζεται σήμερα τις πιο κάτω ταινίες: «Concrete» του Τζον Γουίλσον 6.30μ.μ., «Birds of War» παρουσία των σκηνοθετών Τζανάι Μπούλος και Αμπ Αλκατέρ Χαμπάκ 8.30μ.μ., «In Hell with Ivo» της Κριστίνα Νικόλοβα 10.30μ.μ. filmfestival.com.cy
- Πάφος, Θερινό Αττικόν, 9μ.μ. Το αινιγματικό Lost Highway (1997) του Ντέιβιντ Λιντς, ένα από τα πιο υποβλητικά και πολυσυζητημένα φιλμ του σύγχρονου κινηματογράφου, προβάλλεται στο πλαίσιο του Garden Screenings. Εισιτήρια: μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Τεχνών Κίμωνος.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Στην Κύπρο επιστρέφει η δημοφιλής ποπ τραγουδίστρια Ελένη Φουρέιρα, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας «Hybrid Tour». Η περιοδεία ακολουθεί την κυκλοφορία του πρόσφατου άλμπουμ «Hybrid» από την Panik Records και περιλαμβάνει στάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τραγούδια από τη νέα δισκογραφική δουλειά της με γνωστές επιτυχίες από την πολυετή πορεία της στην ελληνική pop σκηνή, με χορευτικούς ρυθμούς, ποπ και dance επιρροές. Προπώληση μέσω Ticketmaster.cy και ACS Courier.
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Sic. Contemporary Culture siccontemporary.com. Μια νέα τοποειδική εγκατάσταση, υπό τον τίτλο «Aggregate», παρουσιάζει η εικαστικός Μαρίνα Κασσιανίδου. Μέχρι 13/8
- Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8
- Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
Λεμεσός
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9
Λάρνακα
- Κυπριακή Γωνιά (99564131). Έκθεση Ανδρέα Ασπρόφτα, Στέλιου Βότση, Γκλύν Χιούζ. Μέχρι 22/8
- St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
Πάφος
- Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Spider-Man: Brand New Day (σκηνοθεσία Destin Daniel Cretton με τους Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.