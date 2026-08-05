ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Σάββα Χρήστος, Λεωφ. Αθαλάσσας 146Α. Δίπλα από το κομμωτήριο «10 ΤΟ GO», Στρόβολος, τηλ. 22514131, 22356369.

Αγγελή Ελένη, Ανθουπόλεως 60. Στον κυκλικό κόμβο για «Nicosia Mall», έξοδος για Λακατάμια, στα πρώτα φώτα τροχαίας αριστερά, Λακατάμια, τηλ. 22252324.

Ριζάκου Μαρία, Αρμενίας 5Α. Aρχή Λεωφ. Αρμενίας κοντά στα φώτα τροχαίας με Λεωφ. Λεμεσού, Στρόβολος, τηλ. 22333670, 96208285.

Φλιός Κωνσταντίνος – Αγαθόνικος, Λυκαβηττού 9ΑΒ. 100μ. από το αρτοποιείο «Χρυσοβαλάντου», Αρχάγγελος, Λακατάμια, τηλ. 22383838, 96171370.

Λύμπουρας Χαράλαμπος, Λεωφόρος Τσερίου 229. Kατάστημα κάτω από την «Green Dot», Στρόβολος, τηλ. 22524919, 99278255.

Ρούσου Σουτζιή Χρυσάνθη, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 6Α, Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521230, 22522956.