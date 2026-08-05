ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σάββα Χρήστος, Λεωφ. Αθαλάσσας 146Α. Δίπλα από το κομμωτήριο «10 ΤΟ GO», Στρόβολος, τηλ. 22514131, 22356369.
Αγγελή Ελένη, Ανθουπόλεως 60. Στον κυκλικό κόμβο για «Nicosia Mall», έξοδος για Λακατάμια, στα πρώτα φώτα τροχαίας αριστερά, Λακατάμια, τηλ. 22252324.
Ριζάκου Μαρία, Αρμενίας 5Α. Aρχή Λεωφ. Αρμενίας κοντά στα φώτα τροχαίας με Λεωφ. Λεμεσού, Στρόβολος, τηλ. 22333670, 96208285.
Φλιός Κωνσταντίνος – Αγαθόνικος, Λυκαβηττού 9ΑΒ. 100μ. από το αρτοποιείο «Χρυσοβαλάντου», Αρχάγγελος, Λακατάμια, τηλ. 22383838, 96171370.
Λύμπουρας Χαράλαμπος, Λεωφόρος Τσερίου 229. Kατάστημα κάτω από την «Green Dot», Στρόβολος, τηλ. 22524919, 99278255.
Ρούσου Σουτζιή Χρυσάνθη, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 6Α, Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521230, 22522956.
ΛΕΜΕΣΟΣ
Κονναρής Κωνσταντίνος, Νίκου Γεωργίου 66Α. Δρόμος προς ξενοδοχείο «Επισκοπιάνα», κάτω από το γυμναστήριο «L.A. Fitness», Επισκοπή, τηλ. 25586100, 96566901.
Χριστοφή Μιχάλης, Μαρίνου Γερουλάνου 50, «Philippou Building», κατ. 2. Πλησίον Γυμνασίου Αγ. Ιωάννη και βορείως Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού, Λεμεσός, τηλ. 25753000, 97614388.
Ιωάννου Αλέξανδρος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 184. Πλησίον φωτών τροχαίας «ΑΡΙΕΛ», απέναντι από στάση λεωφορείου Λανιτείου Λυκείου, Λεμεσός, τηλ. 25746400, 99844400.
Παρασκευά Όλγα & Σταυρούλα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 98. Δίπλα από «Fairways», φώτα τροχαίας Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25335220, 25387104.
Λυσιώτης Βαγγέλης, Σπύρου Κυπριανού 15. Δίπλα από «Σκλαβενίτης Columbia», Γερμασόγεια, τηλ. 25311234, 25811818.
ΛΑΡΝΑΚΑ
Καραγιάννη Άρτεμις, Πηλίου 5. Δρόμος Λεμεσού, πλησίον Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, Λάρνακα, τηλ. 24624555, 96796010.
Γρηγοράς Αντώνης, Κυριάκου Μάτση 14. Θέατρο «Σκάλα», κάτω από «Διόφαντο», Λάρνακα, τηλ. 24626332, 24657217.
Γεωργιάδου – Χριστοδούλου Ελένη, Ζήνωνος Κιτιέως 11. Έναντι «café Posto», Λειβάδια, τηλ. 24661298, 24368700.
ΠΑΦΟΣ
Λάμπρου Γεωργία, Αγαπήνωρος 24. Έναντι φρουταρίας «Κήπος της Εδέμ», Πάφος, τηλ. 26955057, 97619884.
Πίρπα Αλεξάνδρα, Ελευθερίου Βενιζέλου 80. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», δρόμος Λυκείου Κύκκου, Πάφος, τηλ. 26948222.
Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Γέρημου Δέσποινα, Αγίου Δημητρίου 105, κατ. 1, Παραλίμνι, τηλ. 23730220.
Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.