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Το Bait, η νέα σειρά έξι επεισοδίων στο Amazon Prime Video με την υπογραφή του Ριζ Άχμεντ, είναι ένα τηλεοπτικό διαμάντι που συνδυάζει εύστοχα τη σάτιρα της βιομηχανίας του θεάματος, την αιχμηρή κωμωδία και το οικογενειακό δράμα.

Η πλοκή παρακολουθεί τον Σα Λατίφ, έναν Βρετανο-Πακιστανό ηθοποιό που διεκδικεί τον εμβληματικό ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Αυτό που ακολουθεί είναι μια δίνη αντιδράσεων, οικογενειακών εντάσεων και υπαρξιακής κρίσης, με τη σειρά να εξετάζει εύστοχα το τίμημα της εκπροσώπησης, της φήμης και της ταυτότητας των μεταναστών στη σύγχρονη Βρετανία.

Πέρα από το κοφτερό σενάριο, το Bait ξεχωρίζει για τον ξέφρενο ρυθμό, τη δυναμική σκηνοθεσία και τη ρευστή φωτογραφία που αποτυπώνουν την ψυχολογική κατάσταση του πρωταγωνιστή. Οι διάλογοι είναι ζωντανοί, γεμάτοι καυστικό χιούμορ και γλωσσική ευρηματικότητα, ενώ η αφήγηση δεν φοβάται να αγγίξει και το σουρεάλ — περιλαμβάνοντας μάλιστα και έναν σοκαριστικό «χαρακτήρα-έκπληξη» που πρέπει να δείτε.

Οι ερμηνείες κρατούν το εγχείρημα απόλυτα προσγειωμένο. Ο Άχμεντ παραδίδει μια θαρραλέα, αυτοσαρκαστική ερμηνεία, ενώ η Σίμπα Τσάντα στον ρόλο της μητέρας του και ο Γκας Χαν ως ο εκρηκτικός ξάδερφός του προσφέρουν στιγμές απίστευτης συναισθηματικής αλήθειας και αβίαστου γέλιου. Η χημεία του καστ χαρίζει στη σειρά μια αυθεντική αίσθηση κοινότητας που ξεχωρίζει.

Η παραγωγή αποφεύγει τις εύκολες απαντήσεις γύρω από τους συμβιβασμούς που καλείται να κάνει μια μειονότητα. Αντίθετα, προσφέρει μια πολυεπίπεδη, έξυπνη και βαθιά ανθρώπινη ματιά, διατηρώντας μια ισορροπία ανάμεσα στο παράλογο και το συγκινητικό.

Τελικά; Μια από τις πιο πρωτότυπες και συναρπαστικές σειρές της χρονιάς. Αξίζει οπωσδήποτε να τη δείτε — θα σας κρατήσει καθηλωμένους από το πρώτο λεπτό!

Ελεύθερα 04.10.2026