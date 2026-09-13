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Η δεύτερη σεζόν της σειράς «The Last Thing He Told Me» στο Apple TV+ είναι μια επιστροφή που μάλλον κανείς δεν ζήτησε. Αν και το αρχικό φινάλε έδινε μια σχετική ολοκλήρωση στο δράμα της Χάνα (Τζένιφερ Γκάρνερ) και της θετής της κόρης, Μπέιλι, η παραγωγή αποφάσισε να ξανανοίξει τον φάκελο, στέλνοντας τους πρωταγωνιστές σε ένα διεθνές κυνηγητό χωρίς ουσιαστικό λόγο ύπαρξης.

Η ιστορία μεταφέρεται πέντε χρόνια μετά. Παρά τις προσπάθειες να χτιστεί μια νέα καθημερινότητα, το παρελθόν επιστρέφει και η δράση γρήγορα κλιμακώνεται. Η Γκάρνερ παραμένει το ισχυρότερο χαρτί της παραγωγής, συνδυάζοντας τη μητρική ζεστασιά με μια δυναμική που θυμίζει τις παλιές, καλές μέρες της στο «Alias». Δίπλα της, η προσθήκη της Τζούντι Γκριρ δίνει μια ευχάριστη ένταση στην οθόνη.

Ωστόσο, εκεί που το σενάριο καταρρέει, είναι στη λογική του. Για να παρακολουθήσει κανείς τα νέα επεισόδια, πρέπει να παραμερίσει κάθε αίσθημα ρεαλισμού. Οι χαρακτήρες συμπεριφέρονται ταυτόχρονα ως ιδιοφυείς στρατηλάτες και ως αδικαιολόγητα αφελή θύματα. Οι ανατροπές βασίζονται σε βολικές συμπτώσεις, ενώ το ασταμάτητο μοτίβο των «παραλίγο» καταστροφών καταντά γρήγορα προβλέψιμο και κουραστικό. Η υποτιθέμενη ιστορία αγάπης δεν προσφέρει κανένα συναισθηματικό βάθος, αφήνοντας τις οικογενειακές σχέσεις επιφανειακές.

Πρόκειται για μια σειρά που βλέπεται ευχάριστα μόνο αν δεν την πάρετε στα σοβαρά, ίσως ως background noise ενώ κάνετε δουλειές στο σπίτι. Έχει όμορφη σκηνοθεσία και λαμπερό καστ, αλλά λείπει η ουσία. Και μας αφήνει με cliffhanger, κρατώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα μίας (αχρείαστης) σεζόν.

Τελικά; Δεν χάνετε τίποτα με το να το προσπεράσετε. Μια αχρείαστη συνέχεια που αποδεικνύει ότι ορισμένες ιστορίες είναι καλύτερο να μένουν εκεί που τελείωσαν.

Ελεύθερα 13.09.2026