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Στις 1 Νοεμβρίου, το Λάρνακα 2030 φέρνει κοντά τέσσερις επαγγελματίες με διεθνή εμπειρία, με πρακτικά εργαστήρια για καλλιτέχνες και πολιτιστικούς οργανισμούς.

Πώς μπορεί μια καλλιτεχνική ιδέα να εξασφαλίσει χρηματοδότηση και να αποκτήσει διεθνή προοπτική; Σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει το εργαστήριο «Making Ideas Take Flight: Funding your project & embarking on an international journey», που διοργανώνει το Λάρνακα 2030 την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 4μ.μ., στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας, στην οδό Φανερωμένης 62.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς οργανισμούς Al Badil από την Τυνησία, Liv.in.g. από την Ιταλία και Busart από την Ελλάδα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MedSEA: Socially Engaged Arts in the Mediterranean Area.

Με τη συμμετοχή τεσσάρων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση πολιτιστικών έργων, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, την καλλιτεχνική κινητικότητα και τη διεθνή συνεργασία, η συνάντηση απευθύνεται σε καλλιτέχνες, δημιουργικές ομάδες και πολιτιστικούς οργανισμούς που θέλουν να αναπτύξουν τα έργα τους πέρα από τα τοπικά όρια.

Το πρόγραμμα αρχίζει με εισαγωγή στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από την Κριστίνα Καρλίνι και συνεχίζεται με τέσσερα πρακτικά εργαστήρια. Η Ναν φαν Χάουτε θα εστιάσει στην αποτελεσματική παρουσίαση μιας καλλιτεχνικής ιδέας ή ενός οργανισμού σε πιθανούς χρηματοδότες και συνεργάτες. Η Φανί Μπουκερέλ θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στον σχεδιασμό της επαγγελματικής τους κινητικότητας πέρα από τα σύνορα, ενώ ο Σελίμ Μπεν Σαφία θα εξετάσει τις δυνατότητες ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών. Η Καρλίνι θα επανέλθει με θέμα τις προτεραιότητες της ΕΕ και τον τρόπο με τον οποίο ένα πολιτιστικό έργο μπορεί να συνδεθεί με αυτές.

Η προσέγγιση είναι πρακτική και διαδραστική, με ασκήσεις και ανταλλαγή ιδεών. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν εργαλεία για την αναζήτηση χρηματοδότησης, την παρουσίαση των προτάσεών τους και τη δημιουργία συνεργασιών με φορείς και καλλιτέχνες από άλλες χώρες.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά. Η συμμετοχή δηλώνεται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής.

Το πρακτικό και διαδραστικό εργαστήριο προσφέρει στους συμμετέχοντες χρήσιμα εργαλεία για να αναπτύξουν τις ιδέες τους, να ανακαλύψουν διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης και να παρουσιάσουν αποτελεσματικά τα έργα τους σε πιθανούς χρηματοδότες και συνεργάτες.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε καλλιτέχνες, επαγγελματίες του πολιτισμού, δημιουργικές ομάδες και πολιτιστικούς οργανισμούς που επιθυμούν να αναπτύξουν τα έργα τους, να διερευνήσουν ευκαιρίες χρηματοδότησης και κινητικότητας ή να δημιουργήσουν διεθνείς συνεργασίες. Μέσα από πρακτικές ασκήσεις και ανταλλαγή ιδεών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις και τις προοπτικές τους.

Πρόγραμμα

12:00 | Καλωσόρισμα και εισαγωγή

12:15–12:45 | Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση: Βασικές αρχές, με την Cristina Carlini

12:45–13:00 | Σύντομο διάλειμμα

13:00–16:00 | Πρακτικά εργαστήρια

Γλώσσα εργαστηρίου: Αγγλικά. Στους συμμετέχοντες θα προσφερθούν καφές, αναψυκτικά και ελαφρύ γεύμα.

Οι εισηγητές

Η Cristina Carlini είναι πολιτιστική διαχειρίστρια έργων και λέκτορας, με εξειδίκευση στις σύγχρονες παραστατικές τέχνες, τη διεθνή συνεργασία και τη χρηματοδότηση πολιτιστικών πρωτοβουλιών. Είναι μέλος του συμβουλευτικού οργάνου του IETM και συνεργάζεται με το Marche Teatro και το Inteatro Festival.

Η Nan van Houte είναι πολιτιστική διαχειρίστρια, δραματουργός και σύμβουλος. Διετέλεσε διευθύντρια του Frascati Theatre στο Άμστερνταμ και γενική γραμματέας του IETM, ενώ σήμερα συνεργάζεται με το Λάρνακα 2030 ως επιμελήτρια.

Η Fanny Bouquerel είναι ανεξάρτητη σύμβουλος και διαχειρίστρια έργων με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας. Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Paris 8, με αντικείμενο τις πολιτιστικές πολιτικές, την επαγγελματική δραστηριότητα στον χώρο των τεχνών και του πολιτισμού και τη διακρατική κινητικότητα στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Ο Selim Ben Safia είναι ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Al Badil – l’Alternative Culturelle, οργανισμού σύγχρονου χορού με έδρα την Τυνησία. Δραστηριοποιείται στην καλλιτεχνική δημιουργία, την πολιτιστική ανάπτυξη και τη διεθνή συνεργασία στη Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή MENA.

Σχετικά με το MedSEA

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «MedSEA: Socially Engaged Arts in the Mediterranean Area», το οποίο συντονίζει η Λάρνακα 2030 σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς οργανισμούς Al Badil – l’Alternative Culturelle (Τυνησία), Liv.in.g. (Ιταλία) και Busart (Ελλάδα). Το MedSEA στοχεύει στην υποστήριξη ανερχόμενων καλλιτεχνών από απομακρυσμένες περιοχές της Μεσογείου και στην ενίσχυση της κοινωνική τέχνης ως πεδίου συνάντησης, ανταλλαγής και συνδημιουργίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.