Προ ημερών, ο Τουρκοκύπριος πολιτικός, Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος φιλοδοξεί να ηγηθεί του κατοχικού καθεστώτος και να πάρει τη σκυτάλη του εγκάθετου της Άγκυρας από τον Ερσίν Τατάρ, επιχείρησε να τετραγωνίσει τις θέσεις του για «το μέλλον του τόπου».

Εκφράζοντας πλέον θέσεις εναρμόνισης με τη στρατηγική της Τουρκίας στο Κυπριακό, αλλά ταυτόχρονα κλείνοντας το μάτι και σε όσους στα κατεχόμενα δεν υιοθετούν απόλυτα το τουρκικό αφήγημα, εξήγησε τη δική του θεώρηση. Είναι σαφές ότι υιοθετεί διαφορετική ρητορική από τον Τατάρ, σημασία, όμως, έχει τι εκφράζει επί της ουσίας.

«Ο στόχος μας είναι μια ομοσπονδιακή λύση με δύο ιδρυτικά κράτη, δύο περιοχές και πολιτική ισότητα. Είμαστε ένα από τα δύο ισότιμα ιδρυτικά μέρη αυτού του νησιού. […] Ούτε την Πάφο θα εγκαταλείψω, ούτε τη Λάρνακα, ούτε τη Λεμεσό, ούτε τα δάση εκεί. Αυτός ο λαός έχει δικαίωμα σε κάθε σπιθαμή γης», ανέφερε. Η αναφορά είναι ξεκάθαρη για το τι πιστεύει και τι θα ακολουθήσει. Ούτε μετεξέλιξη του κράτους, ούτε δυο κοινότητες. Η… ομοσπονδία θα δημιουργηθεί από δυο κράτη. Συγχύζει λίγο η αναφορά σε «κάθε σπιθαμή γης», πλην όμως το βασικό μήνυμα βρίσκεται στην αρχή. Κι όσοι «επενδύουν» στον Τουφάν καλά κάνουν να αξιολογούν τα λεγόμενα του.

Περαιτέρω, απευθυνόμενος στους εποίκους και προσπαθώντας να αλιεύσει τις ψήφους τους, είπε πως «δεν έχει σημασία πού γεννήθηκε κάποιος, ποιος είναι ο πατέρας ή η μητέρα του, ποιο κόμμα ψήφισε στο παρελθόν. Θα προχωρήσουμε μαζί με όλους όσοι θέλουν να χτίσουν το μέλλον σε αυτή τη γη». Θέλει τις ψήφους των εποίκων, που ειρήσθω εν παρόδω, είναι καθοριστικές για το αποτέλεσμα, νομιμοποιώντας την παράνομη παρουσία τους. Μπορεί αυτό να μην ενοχλεί τον Ερχιουρμάν, αλλά η δημογραφική αλλοίωση του νησιού, που αποτέλεσε στρατηγικό στόχο της Άγκυρας από τη δεκαετία του ’70, επηρεάζει πρώτα τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι καθιστώντας τους βαθμηδόν μειοψηφία στα κατεχόμενα.

Η μάχη για τις «εκλογές» στα κατεχόμενα δίνεται από τις «κυρίαρχες» δυνάμεις, με το βλέμμα στην Τουρκία. Υπάρχει η γενική γραμμή, αλλά προφανώς και δεν εκφράζεται από όλους το ίδιο. Γιατί διαφορετικά θα ψήφιζαν όλοι έναν. Υπάρχουν μεν διαφορές, οι αποφάσεις όμως δεν λαμβάνονται προφανώς στο καινούργιο… αστραφτερό λεγόμενο προεδρικό αλλά στην Τουρκία. Η κατοχική δύναμη, που κατέλαβε εδάφη, κατασκεύασε παράνομο μόρφωμα και χρηματοδοτεί την λειτουργία του αποφασίζει.

Υπάρχει, όμως, και η άλλη προσέγγιση, η αντικατοχική. Αυτή η προσέγγιση, που δεν θέλει την παρουσία της Τουρκίας στο νησί, η οποία εκφράζεται από όσους δεν ακολουθούν τις νόρμες της τουρκικής «πρεσβείας» στα κατεχόμενα. Από αυτούς που δεν συμμετέχουν στο πάρτι του σφετερισμού καθώς σέβονται τα δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων. Σεβόμενοι αυτά τα δικαιώματα, σέβονται και τα δικά τους, όλων των Κυπρίων.

Σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο ακτιβιστής, Οζ Καραχάν, Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων συνεργαζόμενος με το Κίνημα των Οικολόγων Περιβαλλοντιστών. Σε συνέντευξή του στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Αβρούπα», του Σενέρ Λεβέντ, ο Οζ Καραχάν αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων στο σφετερισμό, στις πρωτοβουλίες να τερματιστεί η παράνομη εκμετάλλευση των ελληνοκυπριακών περιουσίων. Ο Οζ, εκεί που προδήλως διαφοροποιείται από τους άλλους, είναι στο γεγονός ότι οι δικές του κόκκινες γραμμές είναι οι ίδιες με αυτές των Ελληνοκυπρίων. Κόκκινες γραμμές που θα πρέπει να είναι για όλους τους Κυπρίους, Έλληνες, Τούρκους, Μαρωνίτες, Αρμένιους, Λατίνους. «Οι Ελληνοκύπριοι», είπε, «έχουν ορισμένα ευαίσθητα σημεία, παρόμοια με αυτά που μοιράζονται πολλοί Τουρκοκύπριοι, συμπεριλαμβανομένου και εμού». Μίλησε για τον τερματισμό της κατοχής και στην ανάγκη να διασφαλισθεί ότι η Τουρκία δεν θα έχει παρουσία στο νησί μετά από οποιαδήποτε συμφωνία. Ότι θα υπάρχουν εγγυήσεις για την επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους. Μίλησε και για τους εποίκους, που για τους άλλους, είναι πολύτιμοι ψήφοι κι όχι παράνομοι. Οι έποικοι, ανέφερε, «είναι ένας καρκίνος που εξαπλώνεται από τους κατακτητές στη γη που έχουν καταλάβει – ακριβώς όπως κάνει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Αυτό είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα για την Κύπρο. Είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ίδια την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας…»

Αυτές είναι θέσεις για την Κύπρο και μόνο.