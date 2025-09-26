ΤΟ «κύμα» αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης ενισχύεται και τούτο γίνεται σε μια προσπάθεια να οδηγήσει σε λύση του Μεσανατολικού. Λύση, η οποία θα εξυπηρετεί όλους και πρωτίστως την ειρήνη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, μιλώντας στη Διεθνή Διάσκεψη για την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών στο Παλαιστινιακό, που συνδιοργάνωσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, ανέφερε πως είναι δικαίωμα, όχι επιβράβευση είναι για τους Παλαιστίνιους η κρατική υπόσταση.

ΚΙ αυτό θα γίνει μέσα από τον τερματισμό του πολέμου, την απελευθέρωση των ομήρων, που κρατά η Χαμάς και την υλοποίηση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Είναι δε προφανές πως ο μόνος δρόμος εξόδου από τον εφιάλτη του πολέμου, των νεκρών, των προσφύγων, των καταστροφών οδηγεί στη λύση των δύο κρατών. Δυο κρατών, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, τα οποία θα συνυπάρχουν, θα λειτουργούν δίπλα-δίπλα ειρηνικά σε ένα περιβάλλον σταθερότητας και ανάπτυξης.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία αναγνωρίζει από το 1988 κράτος της Παλαιστίνης. Η Κύπρος, θύμα εισβολής και κατοχής και έχοντας απέναντι της μια χώρα, την Τουρκία, η οποία απαξιώνει τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αρνούμενη να τα εφαρμόσει, επιμένει στο σεβασμό όλων των αποφάσεων του Διεθνούς Οργανισμού για όλα τα προβλήματα. Όπως ανέφερε ο κ. Αντόνιο Γκουτέρες, δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες καθώς «η ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση παραμένει άλυτη για γενιές. Ο διάλογος κατέρρευσε. Τα ψηφίσματα καταπατήθηκαν. Το διεθνές δίκαιο παραβιάστηκε. Δεκαετίες προσπαθειών διπλωματίας απέτυχαν».

ΣΕ αυτή τη φάση, οι κινήσεις αναγνώρισης κράτους της Παλαιστίνης ενισχύουν και πιέζουν προς την κατεύθυνση της επίτευξης συμφωνίας σε μια λύση δυο κρατών. Κι αυτό δεν θα γίνει χωρίς πίεση. Αυτό δεν θα γίνει εάν δεν αισθανθούν οι εμπλεκόμενοι την ανάγκη να προχωρήσουν προς την οδό της ειρήνης. Κι αυτό μπορεί να γίνει μέσα από αλληλοσεβασμό.

ΚΑΙ κάτι άλλο: Παράλληλα με τις συντονισμένες ενέργειες για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να στηρίξει με διάφορες δράσεις την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

ΟΙ άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη την ανθρωπιστική βοήθεια και τούτο είναι ένα ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπισθεί αμέσως. Δεν μπορεί να περιμένει καθώς οι άνθρωποι υποφέρουν.