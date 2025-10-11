Ο Χασαπόπουλος πήρε το πολυβόλο του, το έστησε εκεί όπου στεγάζεται το ΑΛΜΑ και άρχισε να γαζώνει αδιακρίτως. Μέχρι να προλάβουν να φορέσουν το κράνος και το αλεξίσφαιρο γιλέκο τους ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και ο Χαρίδημος Τσούκας, στο πεδίο της μάχης είχαν συγκεντρωθεί άρματα μάχης από άλλα κόμματα. ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΔΗΠΑ, Volt… Άρχισαν κι αυτά να βομβαρδίζουν το ΑΛΜΑ. Στο κέντρο του στόχου τους ο επικεφαλής του νέου κόμματος. Στη γόμωση των οβίδων τους επέλεξαν το υλικό το οποίο αποτελεί την ισχύ του τέως Γενικού Ελεγκτή: Την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Το σκηνικό στο μέτωπο της πολιτικής έχει καταστεί εξόχως πολεμικό. Και έχουμε ακόμη επτά μήνες μέχρι την τελική αναμέτρηση. Όχι πως δεν το περιμέναμε. Σύνηθες το φαινόμενο όποτε πλησιάζουμε σε εκλογική μάχη. Εκείνο το οποίο εμφανίζεται διαφορετικό από άλλες περιπτώσεις είναι το γεγονός ότι κεντρικός στόχος δεν είναι κάποιο από τα παραδοσιακά ή τα υπάρχοντα κόμματα. Είναι το νεότερο κόμμα. Κατ’ ακρίβεια, ένα κόμμα που ακόμη υπάρχει μόνο ως εξαγγελία. Δεν του έχει καν εκδοθεί «πιστοποιητικό γέννησης».

Βεβαίως, ο λόγος είναι ευλόγως αντιληπτός. Φρόντισαν οι δημοσκοπήσεις. Όταν ένα υπό δημιουργία ακόμη κόμμα εμφανίζεται με διψήφιο ποσοστό, προκαλεί σοκ. Όταν, μάλιστα, εμφανίζεται αυτό το ποσοστό να είναι προϊόν πολυσυλλεκτικότητας, τότε σημαίνει συναγερμό σε όλους τους άλλους. Όταν επιπρόσθετα, τα παραδοσιακά κόμματα κυμαίνονται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, λογικό επόμενο είναι να τα υποχρεώσει όλα να στρέψουν τα πυρά τους κατά του κοινού εχθρού.

Εκείνο το οποίο δεν αναμενόταν, ήταν εκείνος που ζώστηκε πρώτος τα άρματα. Ο Χασαπόπουλος εμφανιζόταν ως στενός φίλος και υποστηρικτής του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι ριπές του, ομολογουμένως, διαπέρασαν τους τοίχους του νέου σχηματισμού. Σε σημείο που απειλούν να διαλύσουν την εικόνα του. Εκείνη την εικόνα την οποία κουβαλά ο ιδρυτής του από τότε που ήταν Γενικός Ελεγκτής. Την εικόνα της εντιμότητας! Την ίδια εικόνα την οποία μετέφερε και στο ΑΛΜΑ. Καλώντας την κοινωνία να τον ακολουθήσει ώστε να την διευρύνει.

Η κατηγορία την οποία εκτόξευσε ο Χασαπόπουλος βαρύτατη. Στελέχη του ΑΛΜΑ έπρεπε να ήσαν φυλακή! Δεν αναφέρθηκε βεβαίως στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη προσωπικά. Η στήλη έχει ξεκαθαρίσει ότι από την ώρα που ο κ. Μιχαηλίδης ίδρυσε κόμμα θα τον αντιμετωπίζει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Ωστόσο, τολμά να βάλει το χέρι της στη φωτιά (όσο και αν στην εποχή που ζούμε αυτό είναι παρακινδυνευμένο) ως προς την εντιμότητά του.

Ο Χασαπόπουλος αναφέρθηκε σε άλλα στελέχη του νέου σχηματισμού. Από εδώ πιάστηκαν τα άλλα κόμματα τα οποία προαναφέρθηκαν, για να αρχίσουν να ρίχνουν οβίδες κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και κατά του κόμματός του.

Ο ίδιος ο κ. Μιχαηλίδης απάντησε χθες. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Η ηγεσία του ΑΛΜΑ είναι καθαρή σαν το χιόνι» ανέφερε χαρακτηριστικά. Είναι, όμως, αυτή η τοποθέτηση αρκετή;

Η θέση της στήλης είναι ξεκάθαρη, όπως σε κάθε ανάλογη περίπτωση. Δεν αρκεί να το διαβεβαιώνει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Όση εμπιστοσύνη και αν του έχει κάποιος. Όσο και αν κάποιος πιστεύει ότι ο ίδιος είναι και έντιμος και καθαρός. Και η στήλη περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που το πιστεύουν.

Όμως, στην εποχή την οποία ζούμε, τίποτα δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως δεδομένο χωρίς έρευνα και χωρίς εξακριβωμένα πειστήρια.

Στην υπόθεση αυτή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι όλοι εκτεθειμένοι. Πρώτον, ο Χασαπόπουλος. Τέτοιες αόριστες κατηγορίες, χωρίς την κατάθεση τεκμηρίων, είναι αδιανόητη. Θα παραμένει εκτεθειμένος για πάντα αν δεν συγκεκριμενοποιήσει τις κατηγορίες του. Ποιους ακριβώς εννοεί; Ποιες υποθέσεις ακριβώς εννοεί; Ποιες κατηγορίες επισυνάπτονται για τον καθένα τους; Ακόμη πιο εκτεθειμένος από το γεγονός ότι όλα αυτά τα λέει τώρα που έφυγε από το ΑΛΜΑ.

Δεύτερον, εκτεθειμένα είναι και όλα τα κόμματα τα οποία μπήκαν σε άρματα μάχης και άρχισαν να κανονιοβολούν το ΑΛΜΑ. Ιδίως, εκείνα τα οποία κυβέρνησαν και επί εποχής τους η διαφθορά και τα σκάνδαλα γιγαντώθηκαν. Δεν έστρεψαν τα πυρά τους εναντίον εκείνου που εκσφενδόνισε με αόριστο τρόπο τις κατηγορίες και δεν απαίτησαν από εκείνον να δώσει στοιχεία.

Τα έστρεψαν εναντίον εκείνου που ηγείται του σχηματισμού, στελέχη του οποίου φέρονται να εμπλέκονται σε διαφθορά. Τόσο υποκριτές είναι. Εκείνοι οι οποίοι επί δεκαετίες τους παρακολουθούμε, όποτε τύχει να βρεθούν κατηγορούμενοι, να ωρύονται και να καλούν τον κατήγορο να δώσει αποδείξεις.

Εκτός από υποκριτές είναι και αφελείς. Νομίζουν πως η κοινωνία δεν αντιλαμβάνεται γιατί επιτίθενται μαζικώς και με όμοια πυρά κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Λες και η κοινωνία δεν αντιλαμβάνεται πως αν οι δημοσκοπήσεις εμφάνιζαν το ΑΛΜΑ με μηδαμινά ποσοστά, το πιθανότερο είναι να μην έτειναν ευήκοον ους στον Χασαπόπουλο.

Τρίτον, εκτεθειμένο, όμως, παραμένει και το ΑΛΜΑ. Διότι η δική του φραστική απόρριψη των κατηγοριών δεν δύναται να αποσείσει τις σκιές από το άρμα του. Ούτε καν τα διαπιστευτήρια του επικεφαλής του δεν είναι αρκετά για να διαγράψουν τις κατηγορίες.

Μια οδός υπάρχει. Το ΑΛΜΑ να αποταθεί εκείνο στις Αρχές. Να απαιτήσει να κληθεί ο Χασαπόπουλος να δώσει στοιχεία. Και να διερευνηθούν τάχιστα. Ώστε να λάμψει η αλήθεια. Μόνο έτσι διαγράφονται οι κατηγορίες. Είτε αυτές ανταποκρίνονται σε πραγματικά γεγονότα είτε αποτελούν μυθεύματα.

Διαφορετικά οι σκιές θα ακολουθούν για πάντα…