Με σύγκρουση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Σύκα και του στελέχους του Κινήματος ΑΛΜΑ Χαρίδημου Τσούκα συνεχίστηκε ο πόλεμος των δύο κομμάτων, που ξέσπασε εξ αφορμής των δηλώσεων του Ανδρέα Χασαπόπουλου.

Η ανταλλαγή πυρών έγινε στη μεσημεριανή εκπομπή του ΑΝΤ1, όπου φιλοξενούμενος ήταν και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος.

«Αντί να απαντά στον συνεργάτη του, απαντά στον ΔΗΣΥ»

Οι πρώτες βολές έφυγαν από τον κ. Σύκα, ο οποίος ανέφερε ότι ο καθένας θα κριθεί από τις πράξεις και τις παραλείψεις του. «Όσο επίορκος είναι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, είναι και ο κ. Χασαπόπουλος».

Διερωτήθηκε πού βρισκόταν ο κ. Χασαπόπουλος όλο αυτό το διάστημα. «Είναι όλοι συνένοχοι σε αυτή την προσπάθεια. Το ΑΛΜΑ και τα άλλα κόμματα όταν χρησιμοποιούν μεθόδους δουρειοποίησης, πρέπει να λογοδοτήσουν, παρά να βρίζουν».

Τόνισε ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έπρεπε να δώσει απαντήσεις. «Το νέο πολιτικό ήθος που θέλουν να επιβάλουν κάποιοι είναι να βρίζουν ό,τι ρωτάμε. Είναι κρίμα να επικρατήσουν τέτοιες νοοτροπίες και δυνάμεις στον τόπο μας».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι «φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Αντί να απαντά στον συνεργάτη του, απαντά στον ΔΗΣΥ. Σηκώνω τα χέρια ψηλά».

Πρόσθεσε ότι «πρέπει να περιορίσουν τα άλματα τους και να ασχοληθούν με τα του οίκου τους. Ας σοβαρευτούν έναντι των πολιτών. Ο κόσμος θα τους κρίνει. Εμείς θα είμαστε ανάχωμα στον λαϊκισμό και σε άλματα που οδηγούν τον τόπο πίσω».

«Είναι δυνατό να μας κουνάει το δάκτυλο ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ;»

Ακολούθως, στην εκπομπή παρενέβη ο Χαρίδημος Τσούκας, ο οποίος ανέφερε ότι οι καταγγελίες του κ. Χασαπόπουλου είναι αόριστες και ατεκμηρίωτες.

«Το βάρος της απόδειξης δεν το φέρει το ΑΛΜΑ, αλλά εκείνος που καταγγέλλει», τόνισε.

Σχετικά με τα υπόλοιπα κόμματα, είπε, «είναι δυνατό να μας κουνάει το δάκτυλο ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ; Είναι κόμματα που κυβέρνησαν και οδήγησαν την Κύπρο στην διεθνή ανυποληψία με τα χρυσά διαβατήρια, με το σκάνδαλο του Συνεργατισμού, με το ΣΑΠΑ και με το ΧΥΤΥ-ΧΥΤΑ. Η Κύπρος έχει γίνει συνώνυμο της διαφθοράς διεθνώς επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη».

«Πριν ακόμα κάνετε τον γάμο, χωρίσατε από τον αρραβώνα»

Ο κ. Σύκας απάντησε στον κ. Τσούκα: «Η λογική του ΑΛΜΑ τους δημιουργεί μερική αμνησία. Πριν κάνουν άλματα, έπρεπε να σκεφτούν ποιοι έσωσαν τον τόπο».

Κάλεσε τον κ. Τσούκα να αφήσει τον ΔΗΣΥ και να απευθυνθεί στον κ. Χασαπόπουλο. «Πριν ακόμα κάνετε τον γάμο, χωρίσατε από τον αρραβώνα».

«Έπαιρνε οδηγίες από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη»

Από πλευράς του, ο κ. Κέττηρος ανέφερε ότι δεν είναι σωστό να παρεμβαίνουμε όταν συμβαίνει κάτι σε κάποιο κόμμα. «Είμαστε όλοι στην κρίση του κόσμου, όπως και το ΑΛΜΑ», πρόσθεσε.

Συμπλήρωσε ότι σοκαρίστηκε από όσα κατήγγειλε ο κ. Χασαπόπουλος, σημειώνοντας ότι δεν έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία. «Έπρεπε να πει ονόματα. Αν είχε την τόλμη, έπρεπε να τα κατονομάσει».

Τόνισε ότι τον ανησύχησε η αναφορά σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης: «Μας είπε ότι ήταν ο ίδιος διαχειριστής. Με παραξένεψε ο τρόπος που συμπεριφερόταν ο κ. Μιχαηλίδης πριν πολιτευτεί. Δεν περίμενα να ακούσω αυτά τα πράγματα. Αναφέρθηκε σε καθοδήγηση μέσω του Facebook και είπε ότι έπαιρνε οδηγίες από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη».

Ακόμη, επισήμανε ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί αν έγινε προσπάθεια να πληγούν δημοσιογράφοι.