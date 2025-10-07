Απομένουν 230 ημέρες μέχρι την ημέρα των βουλευτικών εκλογών οι οποίες θα είναι κρίσιμες από πολλές απόψεις και όπως φαίνεται μέσα από τις μετρήσεις ο Μάης του 2026 μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τα πολιτικά και κομματικά δρώμενα της Κύπρου. Τα δύο μεγάλα κόμματα, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ δίνουν μάχη για να κρατήσουν τα ποσοστά τους πάνω από το ψυχολογικό ποσοστό του 20%. Μάχη δύσκολη εάν δεν καταφέρουν να κλείσουν την κάνουλα των διαρροών ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση του Άλματος.

Το νεοσύστατο κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη δείχνει να εδραιώνεται για τα καλά στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου, και σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται να κλειδώνει θέση στην τετράδα με διψήφιο αριθμό. Κάτι που εάν επαληθευτεί στην κάλπη της 24ης Μαΐου 2026, θα σημαίνει και μια ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία.

Από τα υφιστάμενα υπόλοιπα κόμματα, που βρίσκονται ή εκπροσωπούνται στη Βουλή το μόνο που δείχνει να επιβιώνει είναι το ΔΗΚΟ, έστω και με πολύ σοβαρές απώλειες. Απ’ εκεί και πέρα ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγοι και ΒΟΛΤ δίνουν μάχη επιβίωσης και εισόδου στη νέα Βουλή.

Παλεύουν για το ψυχολογικό 20άρι οι δύο μεγάλοι

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ οι επόμενες βουλευτικές εκλογές είναι κρίσιμες και το ενδιαφέρον τους δεν περιορίζεται στην παραδοσιακή μάχη της πρωτιάς. Δίνουν μάχη για να κρατήσουν τα ποσοστά τους πάνω από το ψυχολογικό όριο του 20%. Η χθεσινοβραδινή δημοσκόπηση του «Σίγμα» έδειξε πως στο επόμενο εφτάμηνο και μέχρι τις βουλευτικές θα χρειαστεί να δώσουν σκληρή μάχη για να κρατηθούν πάνω από τις 20 μονάδες.

Η δημοσκόπηση του «Σίγμα» διενεργήθηκε μεταξύ 22 και 29 Σεπτεμβρίου από την εταιρεία Prime, και χρονικά συνέπεσε με τη δημοσκόπηση της «Καθημερινής» (διενεργήθηκε από STRATEGO-IMR) η οποία δημοσιεύθηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου. Η δημοσκόπηση της «Καθημερινής» έδειξε τα δύο κόμματα να βρίσκονται πάνω από το 20%.

Στην δημοσκόπηση του «Σίγμα», στην πρόθεση ψήφου ο ΔΗΣΥ εξασφαλίζει 17% (18,5% στα έγκυρα) και το ΑΚΕΛ 16,5% (18% στα έγκυρα). Στη δημοσκόπηση της «Καθημερινής» (τα δύο κόμματα εξασφάλιζαν, 21% το ΑΚΕΛ και 20% ο ΔΗΣΥ. Η προηγούμενη δημοσκόπηση του «Σίγμα» τον περασμένο Μάρτιο έδινε στον ΔΗΣΥ 16,1% (20% στα έγκυρα) και στο ΑΚΕΛ 14,1% (17,5% στα έγκυρα).

Οι συσπειρώσεις των δύο, ένα εφτάμηνο προ των εκλογών, είναι στο 47% για τον ΔΗΣΥ και στο 65% για το ΑΚΕΛ. Στις βουλευτικές του 2021 ο ΔΗΣΥ εξασφάλισε 27,77% και το ΑΚΕΛ 22,34%, ενώ στις ευρωεκλογές του 2024 τα ποσοστά τους ήταν 24,78% και 21,49% αντίστοιχα.

Εδραιώνονται ΕΛΑΜ και Άλμα, χαμηλές πτήσεις για τους υπόλοιπους

Η χθεσινοβραδινή δημοσκόπηση του «Σίγμα», μπορεί να δημιουργεί σασπένς για τους δύο μεγάλους αλλά δίνει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τρίτο και το τέταρτο κόμμα. Το ΕΛΑΜ, μέσα και από αυτή τη δημοσκόπηση φαίνεται να εδραιώνεται για τα καλά ως η τρίτη πολιτική δύναμη, με ένα ποσοστό της τάξης του 11% (12% στα έγκυρα). Στη δημοσκόπηση του Μαρτίου από το ίδιο κανάλι το ΕΛΑΜ εξασφάλιζε 11,3% (14% στα έγκυρα). Στο 14% το έδειξε και η δημοσκόπηση της «Καθημερινής».

Το Άλμα, το οποίο μόλις πρόσφατα έχει εγγραφή ως πολιτικό κόμμα, συνεχίζει να βρίσκεται ψηλά και να εδραιώνεται στην πρώτη τετράδα μόλις δύο μονάδες πίσω από το ΕΛΑΜ. Η ψεσινή δημοσκόπηση το έδειξε να είναι 9% (10% στα έγκυρα) που είναι στα ίδια επίπεδα με εκείνη της «Καθημερινής» που το έδινε 11%.

Σε ιστορικό χαμηλό βρίσκεται το ΔΗΚΟ 6,5% (7% στα έγκυρα) και με τη συσπείρωσή του να είναι στο 55%.

Τα άλλα δύο κόμματα που, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, φαίνεται να μπαίνουν στη Βουλή είναι Οικολόγοι και ΒΟΛΤ με 2%, ενώ ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ θα δώσουν μάχη επιβίωσης αφού εξασφαλίζουν μόλις 1%. Σοβαρό το πρόβλημα συσπείρωσης για την ΕΔΕΚ που είναι μόλις στο 13%, για την ΔΗΠΑ είναι στο 38% και για τους Οικολόγους στο 19%.

Οι διαρροές που θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα και το εκλογικό εκτόπισμα των κομμάτων είναι η ικανότητά τους να πείσουν το εκλογικό σώμα και παράλληλα να κλείσουν την κάνουλα των διαρροών.

Από τη δημοσκόπηση του «Σίγμα» είναι εμφανές ότι ο ΔΗΣΥ θα χρειαστεί να κινηθεί σε πολλά μέτωπα προκειμένου να ανεβάσει τα ποσοστά του. Η δημοσκόπηση της Prime έδειξε πως 4 στους 10 ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ δηλώνουν σήμερα αναποφάσιστοι. Από την άλλη, σ’ αυτούς που σήμερα λένε ότι θα ψηφίσουν Άλμα, ένας στους πέντε προέρχεται από τον ΔΗΣΥ.

Από τους ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ ένας στους εφτά επιλέγει Άλμα, ένας στους δέκα δηλώνει αναποφάσιστος ενώ σ’ αυτούς που «αισθάνονται οργή» το 15% ψηφίζει το κόμμα της αριστεράς.

Ιδιαίτερης ανάγνωσης θα πρέπει να γίνει στα ποσοστά του Άλματος το οποίο καταγράφει μια πολυσυλλεκτικότητα, αφού παίρνει ψηφοφόρους απ’ όλα τα υφιστάμενα κόμματα, και είναι η πρώτη επιλογή (18%) ανάμεσα σ’ όσους «αισθάνονται οργή». Με το 50% της σημερινής του δύναμης να προέρχεται από ΔΗΣΥ, ΕΔΕΚ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, αυτό σημαίνει ότι το Άλμα θα χρειαστεί να παλέψει για να κρατήσει αυτό τον κόσμο κοντά του.

Από την άλλη και τα τέσσερα παραδοσιακά κόμματα θα χρειαστεί να παλέψουν για να κλείσουν την κάνουλα των διαρροών που φαίνεται, αυτή τη στιγμή, να είναι προς την κατεύθυνση του Άλματος. Που εάν το πετύχουν θα σημαίνει και βελτίωση του εκλογικού τους αποτελέσματος στην κάλπη.