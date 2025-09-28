Πριν τα τέλη Νοεμβρίου θα είναι έτοιμο το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026.

Αυτό αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωση, σημειώνοντας πως η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ στη χθεσινή της συνεδρία έδωσε το έναυσμα και για τις διαδικασίες διαμόρφωσης του ψηφοδελτίου του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία για τις βουλευτικές εκλογές του Μάη του 2026.

Όπως είναι γνωστό, προστίθεται, το ΑΚΕΛ εδώ και χρόνια εφαρμόζει όριο τριών θητειών για τους βουλευτές του, το οποίο μάλιστα θα περιοριστεί σε δύο θητείες από την επόμενη πενταετία. Αυτός είναι ο λόγος που πολλά στελέχη του ΑΚΕΛ με πλούσια και παραγωγική κοινοβουλευτική παρουσία, συνεχίζουν τη δράση τους από άλλες θέσεις και καθήκοντα στο Κόμμα και στο Λαϊκό Κίνημα.

Ταυτόχρονα, «σύμφωνα με την πάγια πρακτική του ΑΚΕΛ που από το 2015 έγινε και καταστατική πρόνοια, υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης από το όριο θητειών για σκοπούς διατήρησης πολιτικού πυρήνα του Κόμματος, προκειμένου δηλαδή να διασφαλίζεται η ευθύνη της πολιτικής κατεύθυνσης και του καθημερινού συντονισμού του Κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στη χθεσινή της συνεδρίαση, η Κ.Ε. μετά από μυστική ψηφοφορία αποφάσισε να δώσει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες για συμπερίληψη στο ψηφοδέλτιο, στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, Γιώργο Λουκαΐδη και το μέλος του ΠΓ, Άριστο Δαμιανού. Ο βουλευτής, μέλος του ΠΓ, Άντρος Καυκαλιάς εξέφρασε την επιθυμία να μην συνεχίσει στη Βουλή αλλά να συνεχίσει τη δράση του από άλλα καθήκοντα. Η Κ.Ε. συζήτησε και κατά πόσο εμπίπτουν στην έννοια του πολιτικού πυρήνα βουλευτές του Κόμματος που δεν είναι μέλη του ΠΓ ή της Κ.Ε. και ομόφωνα έκρινε ότι δεν εμπίπτουν. Σημειώνεται επίσης, ότι μετά την καταστατική τροποποίηση του 2023, οι Επαρχιακοί Γραμματείς και οι Επαρχιακοί Οργανωτικοί Γραμματείς του ΑΚΕΛ δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις βουλευτικές εκλογές, συνεπώς οι υφιστάμενοι Ε.Γ και Ε.Ο.Γ. δεν μπορούν να διεκδικήσουν ή να επαναδιεκδικήσουν συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο».

Τις επόμενες εβδομάδες, σημειώνει το κόμμα, θα πραγματοποιηθούν τοπικές συνελεύσεις σε όλη την Κύπρο όπου τα μέλη και οι φίλοι του Κόμματος θα μπορούν να καταθέσουν εισηγήσεις για υποψηφιότητες και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν οι Εκλογικές Συνδιασκέψεις σε κάθε επαρχία που θα καταρτίσουν τα ψηφοδέλτια. «Πριν τα τέλη Νοεμβρίου, το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία θα είναι πλήρως διαμορφωμένο. Πυξίδα και στόχος μας είναι το ψηφοδέλτιό μας να εκφράζει το Κόμμα, το Λαϊκό Κίνημα και την ευρύτερη Αριστερά και ταυτόχρονα, να αποτελεί την επιλογή για ολόκληρο τον προοδευτικό κόσμο της χώρας», καταλήγει η ανακοίνωση.