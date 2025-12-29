Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ δύναμη βλέπει παντού εχθρούς. Ό,τι γίνεται στο διεθνές πεδίο, στη γειτονιά μας, το εκλαμβάνει ως ενέργεια σε βάρος της. Εναντίον της. Τούτο είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι κρίνει τους άλλους, στη βάση της δικής της προσέγγισης. Όπως, δηλαδή, η ίδια λειτουργεί και αντιμετωπίζει τους γείτονες.

ΚΑΙ η Τουρκία είναι πρόδηλο ότι είναι μια χώρα, που δεν υιοθετεί πρακτικές διεθνούς δικαίου. Οι διεθνείς σχέσεις της καθορίζονται στη βάση των επεκτατικών της βλέψεων. Και στέκει απέναντι σε όσους δεν αποδέχονται να προσαρμοστούν στα δικά της κελεύσματα. Στα δικά της συμφέροντα.

ΕΜΕΙΣ στην Κύπρο γνωρίζουμε την κατοχική δύναμη περισσότερο από τις άλλες χώρες, καθώς βιώνουμε τη συνεχιζόμενη κατοχή εδαφών μας από την Τουρκία. Βιώνουμε την επιθετική της συμπεριφορά.

ΟΠΩΣ είναι γνωστό, οι σχέσεις της Άγκυρας με τρίτες χώρες, καθορίζονται αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας εν πολλοίς τη στρατιωτική της ισχύ. Γι’ αυτό και αντιδρά στις σχέσεις που αναπτύσσει η Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και η Ελλάδα. Στην Άγκυρα, για παράδειγμα, θεωρούν και το επαναλαμβάνουν συνεχώς, ότι η πρόσφατη τριμερής συνάντηση κορυφής, Κυπριακής Δημοκρατίας, Ελλάδος και Ισραήλ, που πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ , στρέφεται εναντίον της. Συνωμοτεί, δηλαδή, το σύμπαν για να πλήξει την Τουρκία. Και γιατί στρέφεται εναντίον της; Προφανώς η ίδια είναι αυτή που έχει σχέδια εναντίον και των τριών αυτών κρατών. Θεωρεί δε πως αυτή θα βρίσκεται πάντα απέναντι, επιθετικά παραταγμένη, αλλά δεν θα αντιδρούμε. Δεν θα αντιδρούμε και θα προσαρμοζόμαστε στις αξιώσεις της.

ΤΟ ίδιο αντέδρασε- κι ακόμη αντιδρά- για τη συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Λίβανο, για τον καθορισμό θαλάσσιων συνόρων. Αλλά και τις συζητήσεις, που έχει η Λευκωσία με τρίτες χώρες για θέματα ασφάλειας και άμυνας.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι πως η Τουρκία εάν δεν συμμετέχει στα τεκταινόμενα αντιδρά. Εάν δεν ελέγχει τις εξελίξεις, θεωρεί πως στρέφονται εναντίον της. Η συμμετοχή της, ωστόσο, σε μια συνεργασία εξαρτάται από την ίδια. Θα μπορούσε να συνεργάζεται με τις χώρες της περιοχής εάν δεν είχε επεκτατικές βλέψεις. Στην περίπτωση δε της Κύπρου βρίσκεται στο νησί ως κατοχική δύναμη. Και προφανώς και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί διαφορετικά, είναι δύναμη κατοχής. Και γι αυτό και δεν μπορεί να είναι μέρος των σχεδιασμών χωρών της περιοχής, που δεν την εμπιστεύονται.

ΚΑΙ κάτι ακόμα: Η Τουρκία είναι στην Κύπρο ως κατοχική δύναμη και εμείς θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε διαφορετικά;