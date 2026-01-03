ΟΙ διώξεις σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, παρά τις δυσκολίες και τα πολλά εμπόδια, δεν θα σταματήσουν. Κι αυτό παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Θα συνεχιστούν όσο καιρό θα εξακολουθούν οι σφετεριστές να εκμεταλλεύονται τις περιουσίες Ελληνοκυπρίων στην κατεχόμενη γη μας.

ΣΕ αυτή την πολιτική, που υιοθετείται από την κυβέρνηση, αντιδρά, ως αναμενόταν, η κατοχική πλευρά αλλά και διάφοροι τρίτοι, που θεωρούν ότι οι διώξεις επηρεάζουν, δήθεν, το «καλό κλίμα» στο Κυπριακό. Το πώς επηρεάζεται το κλίμα, η προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Κι αυτό γιατί δεν μπορεί να επηρεάζει το κλίμα μια κίνηση που καταπολεμά την παρανομία. Δεν μπορούμε, πραγματικά, να αντιληφθούμε τι ζητούν όλοι όσοι αντιδρούν; Να διαιωνίζεται μια παρανομία, η οποία εν πολλοίς εδραιώνει τα κατοχικά δεδομένα; Αυτό θέλουν;

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και δεν πρόκειται αυτό να το αποδεχθούμε. Να αποδεχόμαστε ενέργειες, οι οποίες εν πολλοίς ενισχύουν τα κατοχικά τετελεσμένα.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ δε πως σε αυτό, κανονικά, θα έπρεπε να συμφωνούν και στην άλλη πλευρά, την τουρκική, όσοι υποστηρίζουν πως η λύση θα πρέπει να σέβεται τα βασικά δικαιώματα των πολιτών.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι ο κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, σχολιάζοντας τις πληροφορίες για διώξεις σφετεριστών περίπου παρουσίασε τις ενέργειες αυτές ως να γίνονται για να εκβιασθούν οι Τουρκοκύπριοι! Δηλαδή, θεωρεί ότι εκβιάζονται, πιέζονται και απειλούνται οι Τουρκοκύπριοι, επειδή διά της νόμιμης οδούς προστατεύονται τα αναφαίρετα δικαιώματα των πολιτών, σε σχέση με τις περιουσίες τους; Τι θέλει ο κ. Έρχιουρμαν ; Να νομιμοποιηθεί η παρανομία για να μην αισθανθούν πίεση οι παρανομούντες. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν, θεωρεί πως μπαίνουν στο στόχαστρο «μεμονωμένα άτομα» ( σ.σ. εννοεί τους σφετεριστές), προσθέτοντας πως οι ενέργειες της ελληνοκυπριακής πλευράς προκαλούν ένταση!

ΚΑΙ δεν έμεινε μόνο σε αυτά το κ. Έρχιουρμαν, αλλά προχώρησε λέγοντας ότι «και ο τουρκοκυπριακός ‘’λαός’’ έχει τη δυνατότητα να καταχωρίσει αγωγές σε πολλούς τομείς και κυρίως στο περιουσιακό και να προβεί σε στρατηγικές ενέργειες διεθνώς». Δηλαδή, απειλεί με αντίποινα! Μόνο, που στις ελεύθερες περιοχές το κράτος, σε σχέση με τις περιουσίες που εγκατέλειψαν οι Τουρκοκύπριοι το 1974, τις προστατεύει και τις διαχειρίζεται διά του Κηδεμόνα. Με τα όποια προβλήματα έχουν προκύψει.

ΕΙΝΑΙ προφανές ότι θα συνεχισθούν οι διώξεις σφετεριστών. Και θα συνεχίσουν να αντιδρούν όσοι θέλουν να νομιμοποιηθεί ο σφετερισμός. Η παράνομη εκμετάλλευση των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Αυτή τη λύση θέλουν; Λύση διά της νομιμοποίησης των τετελεσμένων της κατοχής; Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.